Определились все четвертьфиналисты Кубка Гагарина

Магнитогорский "Металлург" стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина. В шестом матче первого раунда плей-офф команда на выезде обыграла казахстанский "Барыс" со счётом 5:3. Счёт в серии стал 4–2 в пользу "Металлурга".

Команда из Магнитогорска в следующем раунде встретится с омским "Авангардом", который тренирует главный тренер сборной Латвии Боб Хартли.

Ранее сформировались другие пары данной стадии турнира: "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа), СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва), ЦСКА (Москва) - "Локомотив" (Ярославль).

Напомним, что в первом раунде ЦСКА выбил "Спартак" (4-0 в серии), "Локомотив" оказался сильнее "Йокерита" (4-0), СКА прошёл минское "Динамо" (4-1), московские динамовцы обыграли "Северсталь" (4-1), "Авангард" прошёл екатеринбуржский "Автомобилист" (4-1), уфимский "Салават Юлаев" обыграл челябинский "Трактор" (4-1), а "Ак Барс оказался сильнее нижегородского "Торпедо" (4-0).

Матчи второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги начнутся в среду, 17 марта. Все участники полуфиналов определятся не позднее 30 марта.