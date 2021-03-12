Прибыль латвийских банков в прошлом году - 151,5 млн евро

В конце прошлого года активы банковского сектора составили 24,318 млрд евро, что на 8,4% или 1,893 млрд евро больше 2019 года (22,425 млрд евро).

Объем вкладов в банках в конце 2020 года составлял 20,519 млрд евро - на 10,1% или 1,877 млрд евро больше, чем в конце 2019 года. В том числе вклады резидентов по сравнению с концом 2019 года увеличились на 19,1% (2,677 млрд евро) и в конце года составили 16,669 млрд евро.

Объем вкладов местных домохозяйств вырос на 12,8% (965,647 млн евро), составив 8,534 млрд евро, в то время как вклады местных нефинансовых обществ выросли на 17,4% (826,822 млн евро) до 5,589 млрд евро.

Общий кредитный портфель банков в конце 2020 года составил 19,707 млрд евро, что на 1,7% или 334,996 млн евро больше, чем в конце 2019 года. В том числе резидентам было выдано 17,08 млрд евро, что на 1,9% (326,56 млн евро) больше 2019 года.

Домохозяйствам к концу 2020 года было выдано кредитов на сумму 5,23 млрд евро, что на 0,5% (23,676 млн евро) больше, чем в конце 2019 года, а местным нефинансовым обществам - на сумму 5,65 млрд евро, что на 5,5% (330,243 млн евро) меньше.

Данные FKTK показывают, что в банковском секторе увеличилась концентрация рынка. Доля пяти крупнейших банков в активах в конце прошлого года составляла 88,37% (в конце 2019 года - 86,03%), в кредитном портфеле - 90,08% (89,23%), во вкладах - 89,97% (88,07%).