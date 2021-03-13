Сб, 13.03.2021
Россия и Китай используют свои вакцины от Сovid-19 для усиления влияния в других странах мира. Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО
Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

Бегите вовремя! Мужчины этих трех знаков Зодиака - кошмар для женщин

ФОТО: pixabay.com/jonas-svidras

Поначалу они, как правило, очаровательны, красиво ухаживают и прилагают все усилия, чтобы добиться расположения понравившейся им девушки, но если начинают сомневаться в своем выборе, могут превратиться в еще тех монстров и вымотать вам всю душу.

Рак

Раки - слишком эмоциональные люди. Чаще всего они просто не знают, что делать с собой и со своими эмоциями, которых у них так много, что с ними невозможно справиться.

Если Рак полюбит вас, то будет любить всю жизнь. Но если он раздумывает, хочет ли быть с вами, достаточно ли вы для него хороши, лучше бегите. Потому что эта эмоциональная пытка может продолжаться очень долго, пока не истощит вас эмоционально до самого основания.

Козерог

Козероги стараются все держать под контролем, и когда что-то идет не так, как они запланировали, или, не дай Бог, вы решите их бросить, они начинают создавать много шума и проблем.

С представителями этого знака Зодиака очень непросто иметь дело, особенно если вы не согласны с их видением отношений.

Козерог не изменится, и если не можете это принять - тихо, но уверенно покиньте этот корабль.

Телец

Еще один рогатый знак зодиакального круга, который может попортить вам нервы. Тельцы могут быть довольно напористыми и требовательными и, как и Козероги, не умеют принимать другую точку зрения.

Им легче оскорбить, чем сделать комплимент. А когда они в ударе, и вовсе лучше спасаться бегством - в гневе эти люди себя не контролируют.

Поэтому, если сомневаетесь, лучше оставьте Тельца бодаться с собственным отражением в зеркале и идите другим путем.

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