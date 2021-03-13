Видео ⟩ "Его пытались достать две бригады пожарных". В Межциемсе водитель врезался в подъемный кран

В пятницу утром в Межциемсе в серьезную аварию попал водитель автомобиля Subaru, который, несмотря на заснеженную дорогу, ехал со скоростью, вероятно, намного превышающей допустимую. Водитель не справился с управлением, перелетел разделяющий полосы движения островок безопасности, и врезался в ехавший навстречу подъемный кран.

"Водителя пытались достать из разбитого авто две бригады пожарных. 23

Но он ехал со скоростью 90 км/ч", - рассказывает о случившемся коллега крановщика, который стал свидетелем ДТП.

Врачи говорят, что машинист крана не пострадал, а вот водителя Subaru ожидает длительный восстановительный процесс.

"Пострадавший, которому медики оказали помощь, получил серьезные травмы головы и рук. Он был доставлен в больницу в стабильном состоянии", - сообщает представитель NMPD Инга Витола.

Легковой автомобиль, скорее всего, будет отправлен на автокладбище. Что касается подъемного крана - хотя поломки и не выглядят серьезными, страховым компаниям придется покрыть убытков в тысячи евро.