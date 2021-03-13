Латвийцев продолжат прививать вакциной AstraZeneca

Первоначальная оценка фактов Европейского агентства лекарств (EZA) показывает, что до сих пор нет никаких указаний на то, что несчастные случаи были вызваны вакцинацией. Информация об указанных нарушениях здоровья не включена в список возможных побочных эффектов вакцины.

Напомним, 7 марта власти Австрии сообщили, что приостанавливают использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случай смерти одного человека и заболевания у второго. 49-летняя женщина умерла от проблем со свертыванием крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, но она уже поправляется.