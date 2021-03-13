Латвийцев продолжат прививать вакциной AstraZeneca
Полагаясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Латвия продолжит прививаться вакциной AstraZeneca, сообщило в пятницу, 12 марта, Министерство здравоохранения.
Полагаясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Латвия продолжит прививаться вакциной AstraZeneca, сообщило в пятницу, 12 марта, Министерство здравоохранения.
Государственным агентством лекарственных средств заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca Covid-19 по-прежнему перевешивают риски.
Первоначальная оценка фактов Европейского агентства лекарств (EZA) показывает, что до сих пор нет никаких указаний на то, что несчастные случаи были вызваны вакцинацией. Информация об указанных нарушениях здоровья не включена в список возможных побочных эффектов вакцины.
Напомним, 7 марта власти Австрии сообщили, что приостанавливают использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случай смерти одного человека и заболевания у второго. 49-летняя женщина умерла от проблем со свертыванием крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, но она уже поправляется.
Вслед за ними вакцинацию препаратом приостановили Италия, Исландия, Дания и Норвегия.