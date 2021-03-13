Президент внес изменения в поправки, предусматривающие предоставление пособия в 200 евро

Изменения в поправках вступили в силу сегодня, 13 марта.

Предусматривается, что единовременное пособие в размере 200 евро будет предоставлено получателям пенсий по старости, инвалидности и пенсий по случаю потери кормильца, назначенных в Латвии из С 1 марта 2021 года до окончания ЧП. Право на получение пособия будет также у людей, получающих компенсацию по потере трудоспособности, по потере кормильца или государственное пособие социального обеспечения.

Дополнительно единовременное пособие в размере 200 евро будет выплачиваться получателям пособия по уходу за ребенком-инвалидом или пособия инвалидам, нуждающимся в уходе. Получателями специального пособия по уходу являются лица, которым пособие было предоставлено на основании заключения Государственной врачебной комиссии по обследованию здоровья и трудоспособности о необходимости особого ухода.

На выплату пособий из средств на непредвиденные расходы предусмотрено выделить 108,7 млн евро. Планируется, что выплаты начнутся в апреле.

Пособие выплатит Государственное агентство социального страхования - автоматически, без заявления. С выплаты не будут взиматься налоги, сборы, их не вычтут в счет долга. Сумму также не учтут при предоставлении статуса нуждающихся или малообеспеченных.

Тем, кто получает одновременно несколько услуг, например, пенсию по старости и компенсацию за нетрудоспособность, будет предоставлено одно единовременное пособие в размере 200 евро. Получателям специального пособия по уходу будет выплачено дополнительное единовременное пособие в размере 200 евро, независимо от того, было ли выплачено ребенку единовременное пособие в размере 500 евро.

Людям, которым пенсии и пособия будут назначены в период с 1 марта до окончания действия режима чрезвычайной ситуации, VSAA выплатит единовременное пособие в течение 30 дней. Подачи отдельного заявления на получение пособия не требуется.