За сутки выявлено 578 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 4,2%

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

два человека - в возрасте 50-59 лет,

один человек - в возрасте 60-69 лет,

один человек - в возрасте 70-79 лет,

шесть человек - в возрасте 80-89 лет,

один человек - в возрасте 90-99 лет.

В пятницу было сделано 13 870 тестов на Сovid-19. Доля положительных результатов составила 4,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 93 484 человек, умерли 1757 человек, что составляет 1,88% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболели 7674 человека. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 402,3 случая на 100 000 населения.

Перед выходными количество пациентов с Covid-19 в больницах значительно снизилось - с 697 человек в четверг до 642 вчера. В настоящее время в латвийских больницах почти вдвое меньше пациентов с Covid-19, чем было на пике в середине января, когда в больницах находилось более 1220 пациентов.