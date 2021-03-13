За сутки выявлено 578 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 4,2%Дополнено
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 578 новых случаев Covid-19, умерли 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 578 новых случаев Covid-19, умерли 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:
В пятницу было сделано 13 870 тестов на Сovid-19. Доля положительных результатов составила 4,2%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 93 484 человек, умерли 1757 человек, что составляет 1,88% общего количества инфицированных.
Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболели 7674 человека. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 402,3 случая на 100 000 населения.
Перед выходными количество пациентов с Covid-19 в больницах значительно снизилось - с 697 человек в четверг до 642 вчера. В настоящее время в латвийских больницах почти вдвое меньше пациентов с Covid-19, чем было на пике в середине января, когда в больницах находилось более 1220 пациентов.
В пятницу госпитализированы 53 новых пациента с Covid-19, выписаны 95, в том числе трое переведены в другие учреждения. Болезнь протекает тяжело у 77 пациентов.