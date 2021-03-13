Суд не разрешил использовать "Катюшу" вместо гимна России на Олимпиаде в Токио

По мнению CAS, ограничение на любой гимн, связанный с Россией, "распространяется и на любую песню, связанную с Россией со ссылками на нее", - сказано в решении суда, которое цитирует Associated Press.

Напомним, что в декабре CAS отстранил Россию на два года от международных соревнований, в том числе Олимпиад из-за нарушения антидопинговых правил. В декабре 2020 года CAS вынес решение о том, что российские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, но без использования национальных флага и гимна в течение двух лет, в том числе на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году, зимних Играх в Пекине в 2022-м, а также любых чемпионатах мира.