Сб, 13.03.2021
В ближайшие месяцы Еврокомиссия попробует создать техническую основу для сертификата о вакцинировании, который будет принят во всех 27 странах ЕС Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии
Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии

Суд не разрешил использовать "Катюшу" вместо гимна России на Олимпиаде в Токио

Летняя Олимпиада в Токио ФОТО: Getty Images

Международный спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне отклонил запрос Олимпийского комитета России, предлагавшего использовать песню "Катюша" вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине, пишет "Медуза".

По мнению CAS, ограничение на любой гимн, связанный с Россией, "распространяется и на любую песню, связанную с Россией со ссылками на нее", - сказано в решении суда, которое цитирует Associated Press.

Напомним, что в декабре CAS отстранил Россию на два года от международных соревнований, в том числе Олимпиад из-за нарушения антидопинговых правил. В декабре 2020 года CAS вынес решение о том, что российские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, но без использования национальных флага и гимна в течение двух лет, в том числе на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году, зимних Играх в Пекине в 2022-м, а также любых чемпионатах мира.

России также на два года запрещено подавать заявки на проведение мировых спортивных мероприятий. На Олимпиадах российские спортсмены будут выступать в качестве "команды ОКР".

НАВЕРХ
Back