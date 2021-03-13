Бывшая эстонская футболистка: мне было 14 лет, когда тренер лишил меня девственности

"Я делаю это не ради себя, а для того, чтобы повысить осведомлённость общества. Такие вещи происходят, и им следует уделять больше внимания. А также для того, чтобы никто больше такого не испытал. Из этого можно выйти и полностью перевернуть свою жизнь", - сообщила бывшая спортсменка, рассказав затем эстонскому народу свою историю и объяснив, что именно с ней сделал тренер, который был намного старше её.

"Я делала успехи в футболе, у меня были большие мечты, и я хотела стать следующей Мартой, которая была популярной футболисткой. Он начал подвозить меня домой. Однажды ночью он вместо этого отвёз меня в лес и припарковал машину. Он сказал, что если я хочу стать следующей Мартой, он может в этом поспособствовать. Для этого я должна была пообещать, что буду делать как он скажет. В ту ночь он начал прикасаться ко мне и лишил меня девственности. С тех пор это продолжалось годами", - рассказала Трисна о том, что произошло, и подтвердила, что это был не её непосредственный тренер, а руководитель другой команды.

В тот момент Трисна еще ничего не знала о любви, и ее единственным желанием было воссоединить семью. Для этого, как считала очень молодая на тот момент девушка, ей нужны слава и деньги, которые принесёт карьера профессиональной футболистки.

"Я была в шоке и не знала, что и думать или сказать. Я не осмелилась никому рассказать, потому что не знала, должно ли так быть. Так ли мужчины относятся к женщинам?" - объяснила экс-футболистка. 13

Всего такое обращение с ребёнком длилось годами, пока наконец эстонка не сбежала от той жизни в Соединённые Штаты в возрасте 20 лет. "Для меня это было разрушительным. Я видела, как друзья гуляли и веселились. Мне говорили, что я могу делать, а чего не могу. Когда я ночую дома, а когда у него. Мне пришлось лгать друзьям и семье о том, что происходит, и поэтому я потеряла себя", - продолжала свой рассказ Трисна.

Женщина подтвердила, что эти отношения были замечены, но, скорее, их считали добровольными. "Начались разговоры за моей спиной. Это было ещё хуже, и мне было стыдно. В тот момент никто не знал, что делать. Позднее, конечно, всем было больно это слушать", - сказала экс-футболистка, которая всё же нашла выход.

"Когда у меня появилась подруга по команде, которая начала играть в США и предложила мне эту возможность, я поняла, что это мой выход. С 18-19 лет я начала оправдываться, что не должна ему ничего. Когда я наконец сказала ему, что собираюсь в США, я почувствовала себя более свободной и стала держаться от него подальше".

Трисна призналась, что и позже встречалась с тренером. "Однажды я приехала в Эстонию и пришла на тренировку. Он остановил меня и сказал, что знает, что я делаю, и что у меня это не сработает", - сказала она. Это, по её словам, и было причиной того, почему она так долго молчала.

"Я чувствовала, что моя история ничего не значит". 13

Эстонский союз футбола (EJL) возбудил дисциплинарное расследование в связи с опубликованной в СМИ информацией о происходившем между бывшей футболисткой и тренером.

"Следует ценить и поддерживать людей, осмеливающихся рассказывать о крайне серьёзно повлиявших на них тяжёлых ситуациях, нужно делать всё возможное, чтобы помочь им", - сказала генсек союза Анне Рей.