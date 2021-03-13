Страны ЕС призвали смягчить ограничения на въезд иностранных туристов

По словам дипломатов, с такой просьбой выступили страны, где туристическая отрасль играет важную роль.

Однако о каких именно странах идет речь - не сообщается.

Страны предлагают впускать на территорию ЕС туристов, у которых есть отрицательный тест на коронавирус, тех, кто недавно вылечился от Covid-19, а также привившихся от вируса.

Ожидается, что вопрос смягчения ограничений поднимут в конце марта на саммите лидеров стран ЕС.

Напомним, что Евросоюз ввел запрет въезд из большинства стран в марте 2020 года. Но с учетом того, что вакцинация набирает обороты, некоторые страны настаивают на изменениях в ограничениях, чтобы поспособствовать восстановлению экономики..