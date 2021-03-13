Сб, 13.03.2021
В ближайшие месяцы Еврокомиссия попробует создать техническую основу для сертификата о вакцинировании, который будет принят во всех 27 странах ЕС Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии
Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии
1

Латвия вместе с четырьмя другими странами ЕС требует равного распределения вакцин

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Пять государств-членов Европейского союза (ЕС), включая Латвию, в субботу, 13 марта, призвали созвать специальный саммит, чтобы обсудить справедливое распределение вакцин против Covid-19, поскольку нынешняя система создает "огромное неравенство" между государствами-членами.

Лидеры Австрии, Болгарии, Чехии, Латвии и Словении заявили в письме высокопоставленным должностным лицам ЕС, что нынешняя система "до лета продолжит создавать и увеличивать огромное неравенство между государствами-членами, потому что пока некоторым удастся добиться коллективного иммунитета всего за несколько недель - другие сильно отстанут".

В письме президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейской комиссии (ЕК) Урзуле фон дер Ляйен содержится призыв "как можно скорее обсудить между лидерами этот важный вопрос".

1

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в пятницу, что дозы вакцины не распределялись пропорционально между странами-членами и что дополнительные контракты на поставку были заключены в результате непрозрачных переговоров с ЕС.

По словам Курца, Нидерланды и Дания имеют более высокий доступ к дозам вакцины на душу населения, чем государства-члены, такие как Болгария или Хорватия.

Главы правительств пяти стран подвергли критике нынешнюю практику распределения, которая противоречит соглашению ЕС о пропорциональном распределении.

НАВЕРХ
Back