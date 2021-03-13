Латвия вместе с четырьмя другими странами ЕС требует равного распределения вакцин

Лидеры Австрии, Болгарии, Чехии, Латвии и Словении заявили в письме высокопоставленным должностным лицам ЕС, что нынешняя система "до лета продолжит создавать и увеличивать огромное неравенство между государствами-членами, потому что пока некоторым удастся добиться коллективного иммунитета всего за несколько недель - другие сильно отстанут".

В письме президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейской комиссии (ЕК) Урзуле фон дер Ляйен содержится призыв "как можно скорее обсудить между лидерами этот важный вопрос".

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в пятницу, что дозы вакцины не распределялись пропорционально между странами-членами и что дополнительные контракты на поставку были заключены в результате непрозрачных переговоров с ЕС.

По словам Курца, Нидерланды и Дания имеют более высокий доступ к дозам вакцины на душу населения, чем государства-члены, такие как Болгария или Хорватия.