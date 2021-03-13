В Казахстане разбился военный самолет Ан-26
В Казахстане во время посадки в аэропорту Алматы потерпел крушение военный самолет Ан-26. В самолете находились шесть человек, четверо из которых погибли.
В Казахстане во время посадки в аэропорту Алматы потерпел крушение военный самолет Ан-26. В самолете находились шесть человек, четверо из которых погибли.
Упавший самолет принадлежал пограничной службе Национального комитета безопасности Казахстана (КНБ) и осуществлял рейс из Нур-Султана в Алматы.
Всего в самолете находились шесть человек, четверо из которых погибли, а двое были доставлены в больницу.
"По предварительным данным четыре человека погибли, а двое раненых перевезены в ближайшую больницу", - сообщил МЧС Казахстана.
Как сообщила пресс-служба аэропорта, самолет упал в начале взлетной-посадочной полосы.