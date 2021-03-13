Сб, 13.03.2021
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Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

В Казахстане разбился военный самолет Ан-26

Ан-26 ФОТО: Wikipedia.org

В Казахстане во время посадки в аэропорту Алматы потерпел крушение военный самолет Ан-26. В самолете находились шесть человек, четверо из которых погибли.

Упавший самолет принадлежал пограничной службе Национального комитета безопасности Казахстана (КНБ) и осуществлял рейс из Нур-Султана в Алматы.

Всего в самолете находились шесть человек, четверо из которых погибли, а двое были доставлены в больницу.

"По предварительным данным четыре человека погибли, а двое раненых перевезены в ближайшую больницу", - сообщил МЧС Казахстана.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, самолет упал в начале взлетной-посадочной полосы.

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