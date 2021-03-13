Видео ⟩ Хоккеист МХЛ в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию после попадания шайбы в голову

Во втором периоде матча плей-офф против ярославского "Локо" 19-летний капитан "Динамо" упал на лёд после того, как в него сильно попала шайба.

"В игровом эпизоде матча плей-офф в Тимура попала шайба. Сейчас он находится в реанимации, за его жизнь борются ярославские врачи", - сообщило в Instagram санкт-петербургское "Динамо".

Хоккеист петербургского «Динамо» попал в реанимацию после матча в Ярославле https://t.co/fVYUS6XMHF pic.twitter.com/cSGlLJQHkZ — FlashNord (@flashnord) March 13, 2021

"Мы сразу связались с доктором МХК "Динамо" Санкт-Петербург и находимся с ним на связи. Мы ждём новой информации от врачей и надеемся на скорейшее улучшение состояния Тимура", - заявил "Чемпионату" вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов.

Этот матч завершился победой "Локо" со счётом 5:1.