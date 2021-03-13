Сб, 13.03.2021
В ближайшие месяцы Еврокомиссия попробует создать техническую основу для сертификата о вакцинировании, который будет принят во всех 27 странах ЕС Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии
Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии

Видео ⟩ Хоккеист МХЛ в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию после попадания шайбы в голову

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Защитник выступающего в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) санкт-петербургского "Динамо" Тимур Файзутдинов попал в реанимацию больницы Ярославля после того, как ему в голову попала шайба. Его состояние характеризуется как тяжёлое.

Во втором периоде матча плей-офф против ярославского "Локо" 19-летний капитан "Динамо" упал на лёд после того, как в него сильно попала шайба.

"В игровом эпизоде матча плей-офф в Тимура попала шайба. Сейчас он находится в реанимации, за его жизнь борются ярославские врачи", - сообщило в Instagram санкт-петербургское "Динамо".

"Мы сразу связались с доктором МХК "Динамо" Санкт-Петербург и находимся с ним на связи. Мы ждём новой информации от врачей и надеемся на скорейшее улучшение состояния Тимура", - заявил "Чемпионату" вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов.

Этот матч завершился победой "Локо" со счётом 5:1.

Тимур Файзутдинов - воспитанник петербургского хоккея, он провёл "Динамо" около 200 матчей.

НАВЕРХ
Back