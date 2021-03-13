За прошедшие сутки больше всего случаев Covid-19 выявлено в Риге, Лиепае и Балвском крае

В Риге за прошедшие сутки было констатировано 157 новых зараженных, а всего за 14 дней в столице заразились 2484 человека.

В Лиепае в пятницу был зарегистрирован 31 заболевший, а 14-дневное кумулятивное число в самоуправлении снизилось до 309 человек. В Балвском крае обнаружено 23 новых зараженных, а за две недели - 187.

30 новых случаев было зарегистрировано в Даугавпилсе, 22 - в Елгаве, 19 - в Гулбенском крае, 18 - в Юрмале, 16 - в Саласпилсском крае. В ряде других самоуправлений за сутки зарегистрировано меньшее число новых случаев Covid-19.

Наибольшее число заболевших за две недели в Риге - 2482, Даугавпилсе - 423, Лиепае - 309, Елгаве - 255, Юрмале - 203, Олайнском крае - 196, Балвском крае - 187, Гулбенском крае - 165, Саласпилсском крае - 161.

Подсчеты агентства LETA свидетельствуют, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии составляет 402,3 случая.

В 38 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 13 он превышен на 50%.