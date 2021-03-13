Тысячи человек вышли на улицы Германии с протестами против ограничений в связи с Covid-19

В Дрездене, несмотря на запрет суда, на улицы вышли несколько сотен сторонников так называемого движения Querdenken (Нетрадиционное или либеральное мышление), среди которых ковид-отрицатели, антипрививочники, а также крайне правые и левые радикалы.

„Wir sind friedlich was seid ihr?“ - Ein weiteres Video aus #Dresden zeigt, wie „Querdenker“ gezielt Polizisten angreifen. #dd1303 pic.twitter.com/marsbRAvjc — julius geiler (@glr_berlin) March 13, 2021

Представитель полиции указал, что стражи порядка находятся на ногах с раннего утра, чтобы проследить, как соблюдается запрет на демонстрации.

Многие протестующие не надели маски для лица, которые сейчас в Германии являются обязательными.

Демонстранты скандировали, что "пандемия закончилась".

Около тысячи протестующих собрались в Берлине у Министерства здравоохранения. Как сообщила полиция, примерно 50 человек были задержаны за нарушение требований безопасности. 21

К министерству пришли и около дюжины сторонников противоположного мнения, которые скандировали "Мы вас всех вакцинируем!"

В свою очередь в Штутгарте сотни человек собрались под лозунгом "Одного раза хватит!"

Согласно наблюдениям полиции, их число значительно превышало 750 заявленных демонстрантов. Полиция указала, что от 80 до 90% протестующих не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

Mir wird Angst und bange angesichts solcher Bilder. Wie gesagt. Demo war verboten. Die Meisten ohne MNS. Sie scheißen uns, die wir versuchen gesund durch die Pandemie zu kommen, auf den Kopf. #coronazis #dd1303 pic.twitter.com/DoO8PCpjMU — Korallenherz (@Korallenherz) March 13, 2021

В субботу полиции также пришлось разогнать толпу из нескольких тысяч протестующих возле здания баварского ландтага в Мюнхене.

In München - Polizei löst Demo gegen Corona-Einschränkungen auf https://t.co/JsC6ho8n1Z — BILD News (@BILD_News) March 13, 2021

"Из-за несоблюдения требований безопасности демонстрацию прервала полиция", - указал представитель стражей порядка.

Однако не все демонстранты подчинились требованию разойтись.

В свою очередь в Дюссельдорфе примерно 2000 демонстрантов сопровождала автоколонна из около 100 фургонов для путешествий. 21

В Ганновере, где была заявлена демонстрация с 1500 участниками, на акцию пришло менее 800 человек.

По оценке полиции, в целом акция протеста проходит спокойно, стражи порядка непрерывно осуществляет контроль за соблюдением требований карантина, наказывая нарушителей.