Тысячи людей вышли на улицы Германии с протестами против ограничений в связи с Covid-19

В Дрездене, несмотря на запрет суда, на улицы вышли несколько сотен сторонников так называемого движения Querdenken (Нетрадиционное или либеральное мышление), среди которых ковид-отрицатели, антипрививочники, а также крайне правые и левые радикалы.
Представитель полиции указал, что стражи порядка находятся на ногах с раннего утра, чтобы проследить, как соблюдается запрет на демонстрации.
Многие протестующие не надели маски для лица, которые сейчас в Германии являются обязательными.
Демонстранты скандировали, что "пандемия закончилась".
Около тысячи протестующих собрались в Берлине у Министерства здравоохранения. Как сообщила полиция, примерно 50 человек были задержаны за нарушение требований безопасности.
К министерству пришли и около дюжины сторонников противоположного мнения, которые скандировали "Мы вас всех вакцинируем!".
В свою очередь, в Штутгарте сотни людей собрались под лозунгом "Одного раза хватит!".
Согласно наблюдениям полиции, их число значительно превышало 750 заявленных демонстрантов. Полиция указала, что от 80 до 90% протестующих не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.
В субботу полиции также пришлось разогнать толпу из нескольких тысяч протестующих возле здания баварского ландтага в Мюнхене.
"Из-за несоблюдения требований безопасности демонстрацию прервала полиция", - указал представитель стражей порядка.
Однако не все демонстранты подчинились требованию разойтись.
В свою очередь, в Дюссельдорфе примерно 2000 демонстрантов сопровождала автоколонна из около 100 фургонов для путешествий.
В Ганновере, где была заявлена демонстрация с 1500 участниками, на акцию пришло менее 800 человек.
По оценке полиции, в целом акция протеста проходит спокойно, стражи порядка непрерывно осуществляют контроль за соблюдением требований карантина, наказывая нарушителей.
В Магдебурге у собора собралось примерно 300 человек, тогда как другие протестующие, нарушая требования карантина, перемещались по улицам примерно на 60 автомобилях. О других нарушениях сообщений от полиции не поступало.