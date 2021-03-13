Фото ⟩ "Нет культуры - нет будущего". Французская актриса полностью разделась во время вручения "Цезаря"

Во Франции кинотеатры закрыты уже более трех месяцев, и решения правительства по ограничению Covid-19 значительно повлияли на всех работающих в сфере культуры, поэтому актриса считает, что государственная поддержка культуре недостаточна.

57-летняя Корина Масьеро во время вручения премии "Цезарь" вышла на сцену, одетая в шкуру осла, под которой было окровавленное платье. Во время получения награды она сняла платье, символизируя этим обескровливание сферы культуры.

Она шокировала присутствующих в зале, обнажившись на сцене полностью.

Показав свое тело публике, она показала и написанное на теле послание - "Нет культуры - нет будущего". 1

Актриса обратилась и к премьер-министру Франции Жану Кастексу - надпись на ее спине гласила "Отдай нам искусство, Жан!".

Галерея: Корина Масьеро на вручении премии "Цезарь"