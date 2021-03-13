Сб, 13.03.2021
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Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

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Фото ⟩ "Нет культуры - нет будущего". Французская актриса полностью разделась во время вручения "Цезаря"

ФОТО: SIPA/Scanpix

Французская актриса Корина Масьеро во время вручения премии "Цезарь" выступила с протестом против решения правительства, отметив, что необходимо больше поддерживать культуру, сообщает ВВС.

Во Франции кинотеатры закрыты уже более трех месяцев, и решения правительства по ограничению Covid-19 значительно повлияли на всех работающих в сфере культуры, поэтому актриса считает, что государственная поддержка культуре недостаточна.

57-летняя Корина Масьеро во время вручения премии "Цезарь" вышла на сцену, одетая в шкуру осла, под которой было окровавленное платье. Во время получения награды она сняла платье, символизируя этим обескровливание сферы культуры.

Она шокировала присутствующих в зале, обнажившись на сцене полностью.

Показав свое тело публике, она показала и написанное на теле послание - "Нет культуры - нет будущего".

Актриса обратилась и к премьер-министру Франции Жану Кастексу - надпись на ее спине гласила "Отдай нам искусство, Жан!". 

Галерея: Корина Масьеро на вручении премии "Цезарь"

Другие актеры и режиссеры во время выступления выдвигали аналогичные требования.

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