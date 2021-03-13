Под Тарту молодые люди забили ровесника до смерти и сожгли тело

Школьник Л.И. (полное имя несовершеннолетнего мы не публикуем) по переписке в Messenger заманивает жертву к дому на улице Калеви в Тарту, где ее уже встречает банда из шести человек - все несовершеннолетние или только достигшие 18-и лет. Жертва приходит к этому дому в 2:36 утра и четверо молодых людей бросаются на нее и начинают избивать.

После чего двое хватают потерпевшего с двух сторон и тащат к автомобилю Nissan Pulsar. Рен Хенрик Лоди, которому в то время 18 лет, открывает багажник автомобиля, туда бросают жертву, а затем закрывают. 18-летний Арго Куус садится за руль автомобиля и едет в поселок недалеко от Тарту. Затем машина останавливается, а жертву вытаскивают из багажника.

Трое молодых людей вновь начинают бить жертву по голове и телу - руками, ногами и различными предметами. Они не остановятся до тех пор, пока человек не умрет. На черепе открытая рана, сделанная тупым предметом. Затем молодые люди обливают безжизненное тело легковоспламеняющейся жидкостью и поджигают его. В тот же день, 13 марта, полиция задерживает всех причастных к этому лиц.

Пошли на сделку

Лыунаская прокуратура предъявила обвинение в убийстве трем молодым людям, которые до смерти избили жертву и подожгли тело. Они всё еще находятся под стражей. Прокуратура не сочла необходимым арест еще трех человек, присутствовавших при убийстве: в начале февраля Л.И., Рен Хендрик Лоди и Арго Куус, которые помогали в совершении преступления, заключили с прокуратурой соглашение о наказании, и прокурор разделил два уголовных дела.

16 февраля судья Тартуского уездного суда Хели Силлаотс признала виновными несовершеннолетнего Л.И., ныне 19-летнего Рена Хенрика Лоди и 19-летнего Арго Кууса в пособничестве убийству и назначила им в качестве наказания условный тюремный срок.

Суд установил, что роль несовершеннолетнего Л.И. в совершении преступления была в том, чтобы заманить жертву на место преступления, общаясь в Messenger. А именно, в 2.05 утра, он организовал встречу с будущей жертвой. В то же время он знал, что молодые люди хотели избить жертву из-за того, что им сказал сам Л.И. Что именно Л.И. сказал молодым людям о жертве, пока прокуратура не разглашает, поскольку суд над тремя обвиняемыми в убийстве все еще продолжается. Л.И. также присутствовал в поселке на месте преступления и наблюдал, как жертву избивали до смерти.

Роль Арго Кууса в преступлении была в том, что он управлял автомобилем с жертвой в багажнике. Сам Куус не присутствовал при убийстве, он привез жертву на место убийства и уехал.

Рен Хенрик Лоди тоже внес свой вклад, он открыл багажник, чтобы другие могли положить жертву туда.