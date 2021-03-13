Приносят еду и лекарства на дом. Что происходит в эпицентре вспышки Covid-19 - Шкилбенской волости?

В связи со вспышкой коронавируса в Балвском и Гулбенском регионах, самоуправление Вилякского края в сотрудничестве с государственным научным институтом BIOR реализовало массовое тестирование на наличие Covid-19, с помощью тестов слюны. После констатированных результатов дума решила продолжать раздавать слюнные тесты еще две недели.

Шкилбенская волость считается эпицентром вспышки в Вилякском крае, так как после массового тестирования там обнаружено 60 случаев заражения Covid-19. У большинства зараженных Covid-19 выражается в легкой форме, однако так хорошо дела идут не у всех.

Жители волости отзывчивы к зараженным Covid-19. Волостная почтальон, доставляя газеты, приносит зараженным и продовольственные пакеты и лекарства, чтобы зараженные могли изолироваться от остальных жителей.

И местная библиотекарь заботится о жителях, которые заразились. Она выбирает книги, которые интересуют больных Covid-19, упаковывает их в пакеты и доставляет к дому зараженных.

Председатель Вилякской краевой думы Сергей Максимов заявил, что есть подозрения и на британский штамм Covid-19. Максимов указал, что, возможно, на следующей недели будут сделаны дополнительные тесты, которые установят и заражение британской версией коронавируса.