В Норвегии трое медработников госпитализированы после прививки вакциной от AstraZeneca

Все трое медработников моложе 50 лет, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Reuters.
Норвегия приостановила использование этой вакцины в четверг после аналогичного шага Дании. Позже их примеру последовала и Исландия.
"Мы не знаем, связаны ли эти случаи с вакцинами", - сказал старший врач Лекарственного департамента Норвегии Сигурд Хортемо на пресс-конференции Норвежского института общественного здравоохранения.
Европейское агентство по лекарственным средствам расследует эти три случая, добавил Хортемо.
"У них очень необычные симптомы: кровотечение, тромбы и низкий уровень тромбоцитов",
- сказал NRK директор Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен.
"Они очень больны... Мы относимся к этому очень серьезно", - сказал он, добавив, что власти были уведомлены об этих случаях в субботу.
Сразу получить комментарий от AstraZeneca не удалось.
Европейское агентство по лекарственным средствам заявило в четверг, что преимущества вакцины перевешивают ее риски и что ее можно продолжать использовать.