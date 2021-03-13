Сб, 13.03.2021
Полагаясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Латвия продолжит прививаться вакциной AstraZeneca. Министерство здравоохранения
Министерство здравоохранения

В Норвегии трое медработников госпитализированы после прививки вакциной от AstraZeneca

AstraZeneca ФОТО: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

Трое норвежских медицинских работников, которые недавно были привиты вакциной от Covid-19 AstraZeneca, проходят лечение в больнице из-за кровотечения, тромбов и низкого уровня тромбоцитов, сообщил в субботу Департамент здоровья Норвегии.

Все трое медработников моложе 50 лет, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Reuters.

Норвегия приостановила использование этой вакцины в четверг после аналогичного шага Дании. Позже их примеру последовала и Исландия.

"Мы не знаем, связаны ли эти случаи с вакцинами", - сказал старший врач Лекарственного департамента Норвегии Сигурд Хортемо на пресс-конференции Норвежского института общественного здравоохранения.

Европейское агентство по лекарственным средствам расследует эти три случая, добавил Хортемо.

"У них очень необычные симптомы: кровотечение, тромбы и низкий уровень тромбоцитов",

- сказал NRK директор Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен.

"Они очень больны... Мы относимся к этому очень серьезно", - сказал он, добавив, что власти были уведомлены об этих случаях в субботу.

Сразу получить комментарий от AstraZeneca не удалось.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило в четверг, что преимущества вакцины перевешивают ее риски и что ее можно продолжать использовать.

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