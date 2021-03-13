В Норвегии трое медработников госпитализированы после прививки вакциной от AstraZeneca

Все трое медработников моложе 50 лет, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Reuters.

Норвегия приостановила использование этой вакцины в четверг после аналогичного шага Дании. Позже их примеру последовала и Исландия.

"Мы не знаем, связаны ли эти случаи с вакцинами", - сказал старший врач Лекарственного департамента Норвегии Сигурд Хортемо на пресс-конференции Норвежского института общественного здравоохранения.

Европейское агентство по лекарственным средствам расследует эти три случая, добавил Хортемо.

"У них очень необычные симптомы: кровотечение, тромбы и низкий уровень тромбоцитов", 38

- сказал NRK директор Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен.

"Они очень больны... Мы относимся к этому очень серьезно", - сказал он, добавив, что власти были уведомлены об этих случаях в субботу.

Сразу получить комментарий от AstraZeneca не удалось.