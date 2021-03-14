Фото ⟩ Тяжелое ДТП в Межциемсе: столкнулись три автомобиля; участники доставлены в больницу

В четверг, 11 марта, незадолго до 10.00 утра, одна женщина села за руль микроавтобуса Ford Transit и поехал по улице Юглас в сторону Берги. Дорожное покрытие было скользким, а движение - интенсивным. На участке улицы возле кладбища Бикери транспортное средство стало неуправляемым, в результате чего произошло ДТП с участием еще двух машин.
Передняя часть Škoda была вдребезги разбита, а по периметру рассыпаны автомобильные детали. Сработали подушки безопасности, а водитель получил травмы. Женщина за рулем Ford повредила руку. Марис и другие свидетели аварии помогли ей остановить кровь и перевязывали поврежденную конечность. Пострадавшие без промедления были доставлены в лечебное учреждение.
Врачи сообщили, что состояние обоих пострадавших стабильное и их жизни ничего не угрожает. Травмы не будут иметь серьезных последствий для здоровья.
"Несколько ушибов на первый взгляд можно расценивать как легкие травмы, но необходимы дополнительные обследования. На этот раз действительно повезло, сложно сказать, какой это был удар", - отмечает представитель NMPD Инга Витола.
На месте ДТП образовалась большая пробка, и движение регулировалось при помощи сотрудников дорожной полиции. Все три машины были повреждены настолько, что одну за другой их увозил эвакуатор. Марис считает, что в аварии есть только один виновник - погода.