Вс, 14.03.2021
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Компания AstraZeneca

Фото ⟩ Тяжелое ДТП в Межциемсе: столкнулись три автомобиля; участники доставлены в больницу

ФОТО: Скриншот с сюжета Degpunktā

В четверг, 11 марта, незадолго до 10.00 утра, одна женщина села за руль микроавтобуса Ford Transit и поехал по улице Юглас в сторону Берги. Дорожное покрытие было скользким, а движение - интенсивным. На участке улицы возле кладбища Бикери транспортное средство стало неуправляемым, в результате чего произошло ДТП с участием еще двух машин.

Передняя часть Škoda была вдребезги разбита, а по периметру рассыпаны автомобильные детали. Сработали подушки безопасности, а водитель получил травмы. Женщина за рулем Ford повредила руку. Марис и другие свидетели аварии помогли ей остановить кровь и перевязывали поврежденную конечность. Пострадавшие без промедления были доставлены в лечебное учреждение.

Врачи сообщили, что состояние обоих пострадавших стабильное и их жизни ничего не угрожает. Травмы не будут иметь серьезных последствий для здоровья.

ФОТО: Скриншот с сюжета Degpunktā

"Несколько ушибов на первый взгляд можно расценивать как легкие травмы, но необходимы дополнительные обследования. На этот раз действительно повезло, сложно сказать, какой это был удар", - отмечает представитель NMPD Инга Витола.

ФОТО: Скриншот с сюжета Degpunktā

На месте ДТП образовалась большая пробка, и движение регулировалось при помощи сотрудников дорожной полиции. Все три машины были повреждены настолько, что одну за другой их увозил эвакуатор. Марис считает, что в аварии есть только один виновник - погода.

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