Фото ⟩ Тяжелое ДТП в Межциемсе: столкнулись три автомобиля; участники доставлены в больницу

Передняя часть Škoda была вдребезги разбита, а по периметру рассыпаны автомобильные детали. Сработали подушки безопасности, а водитель получил травмы. Женщина за рулем Ford повредила руку. Марис и другие свидетели аварии помогли ей остановить кровь и перевязывали поврежденную конечность. Пострадавшие без промедления были доставлены в лечебное учреждение.

Врачи сообщили, что состояние обоих пострадавших стабильное и их жизни ничего не угрожает. Травмы не будут иметь серьезных последствий для здоровья.

ФОТО: Скриншот с сюжета Degpunktā

"Несколько ушибов на первый взгляд можно расценивать как легкие травмы, но необходимы дополнительные обследования. На этот раз действительно повезло, сложно сказать, какой это был удар", - отмечает представитель NMPD Инга Витола.

ФОТО: Скриншот с сюжета Degpunktā