Латвийская полиция выявила "портрет" опасного нарушителя на дорогах

Результаты пугающие - исследование показало, что эти водители, нарушившие установленную скорость в течение года, получили в среднем более четырех протоколов о различных нарушениях ПДД. Кроме того, почти половина повторных нарушений скорости происходили в населенных пунктах, что представляет большую опасность для других участников дорожного движения, - поясняет результаты исследования старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Лина Кане.

Из полученных данных можно сделать вывод, что по сравнению с другими нарушениями ПДД, чаще всего выявляются именно нарушения скорости - 82% от общего числа всех нарушений за 2020 год среди людей в исследовательской группе.

Представитель Госполиции Андис Ринкевичс поясняет, что такая ситуация наблюдается только в исследуемой группе водителей, а не в обществе в целом, и на нее влияют несколько аспектов. "Значительный рост, вероятнее всего, объясняется двумя аспектами. Во-первых, поведение водителей в отношении правонарушений постоянно прогрессирует, так как в большинстве случаев человек воспринимает их как норму."

Во-вторых, полиция приняла ряд мер по усилению контроля. Это означает, что по мере увеличения возможностей контроля за соблюдением правил дорожного движения увеличивается и количество выявленных нарушений", - поясняет Андис Ринкевичс.

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Помимо нарушений скорости, исследуемая группа водителей регулярно нарушала и другие правила. Среди наиболее распространенных правонарушений - неиспользование ремней безопасности и отсутствие или запрет на получение водительских прав. Это означает, что люди, решившие повторить нарушение правил дорожного движения, не боятся различными способами подвергать опасности себя и окружающих.

Кроме того, некоторые из этих людей даже не получили прав на вождение машины. Поэтому нет возможности говорить о том, что водитель сможет контролировать свой автомобиль в случае аварии из-за нарушенных правил.

Исследование также показало, что в 25% случаев неоднократные нарушения правил дорожного движения совершали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Еще больше -

86% случаев - неоднократно нарушали ограничения скорости более чем на 31 км/ч молодые водители в возрасте от 18 до 19 лет.

Это означает, что среди людей, которые в течение года совершили ряд серьезных нарушений правил дорожного движения, есть молодые водители, недавно получившие водительские права. Кроме того, в этой же возрастной группе среди проанализированных водителей обычным правонарушением является вождение без водительских прав и агрессивное вождение. Следует сделать вывод, что эти водители слишком уверены в своих способностях вождения, учитывая их относительно небольшой опыт.