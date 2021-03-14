ВИДЕО ⟩ Рождённый в Латвии боец Циркунов проиграл на турнире UFC

Циркунов потерпел поражение техническим нокаутом уже в первом раунде. Бой, который прошёл в рамках полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), продлился всего одну минуту и 11 секунд.

34-летний Циркунов родился в Риге, но в подростковом возрасте вместе с семьёй перебрался в Торонто.

Этот бой стал для Циркунова своего рода возвращением после долгой паузы. В последний раз он принимал участие в турнире UFC в сентябре 2019 года. Отметим, что это седьмой подряд поединок Циркунова, который закончился в первом раунде - трижды Михаил становился победителем и четыре раза признавал превосходство соперников. Всего в ММА Циркунов одержал 15 побед и потерпел 6 поражений.