СМИ: выход шоу "Что было дальше?" приостановлен из-за шуток над Лукашенко

Шоу не выходит вот уже несколько месяцев и не публикуются тизеры. Сообщается, что к приостановке съемок привели споры между продюсером ТНТ Вячеславом Дусмухаметовым и экс-главой Роскомнадзора и гендиректором "Газпром-медиа" Александром Жаровым.

Pokatim.ru передает, что Жаров якобы ввел ограничения и теперь нельзя шутить над главными лицами страны.

Отмечается, что по этой причине из Сети удалили выступление Павла Воли о "дворце Путина" в Геленджике, а в шоу "Однажды в России" убрали пародию на "Вечер" с Соловьевым.

Сообщается, что в "Что было дальше?" запретили говорить и шутить на темы коррупции, депутатов и митингах в поддержку Алексея Навального. Мешает и то, что на передаче много нецензурной брани.

Topnews.ru передает, что Жарову и выпуск, в котором оскорбляли президента Беларуси Александра Лукашенко, а этот выпуск лично утверждал Дусмухаметов. В итоге пострадали дотации "Газпром-медиа", которые получают прибыль от комиков в разных странах.