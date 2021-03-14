За сутки выявлено 297 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 5%

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 89 лет:

один человек - в возрасте 40-49 лет,

три человека - в возрасте 60-69 лет,

три человека - в возрасте 70-79 лет,

три человека - в возрасте 80-89 лет,

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 398,1 случая на 100 000 населения. С начала недели он снизился с 457,7 и впервые за три с половиной месяца - с 3 декабря - оказался ниже 400.

В субботу было сделано 5990 тестов на Сovid-19. Доля положительных результатов составила 5%. 15

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 93 781 человека, умерли 1767 человек, что составляет 1,88% общего количества инфицированных.

В конце недели снова немного повысилось количеств госпитализированных пациентов с Covid-19 - с 642 в пятницу до 659 вчера. В субботу в больницы поступило 45 человек, выписались 17.