В субботу прививки от Covid-19 получили 823 человека
В субботу в Латвии первую прививку от Covid-19 получили 822 человека, вторую прививку - один человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).
В субботу в Латвии первую прививку от Covid-19 получили 822 человека, вторую прививку - один человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).
В целом первую или вторую дозу прививки за шесть дней этой недели получили 14 640 человек.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в субботу признал, что ожидаемый недельный план "7x2500" на этой неделе вряд ли будет выполнен, что связано с проблемами в поставках вакцин.
На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили в Латвии 78 956 человек, обе дозы - 18 114 человек.