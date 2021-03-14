В субботу прививки от Covid-19 получили 823 человека

В целом первую или вторую дозу прививки за шесть дней этой недели получили 14 640 человек.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в субботу признал, что ожидаемый недельный план "7x2500" на этой неделе вряд ли будет выполнен, что связано с проблемами в поставках вакцин.