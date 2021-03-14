В Литве 397 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 935

Литва:

За сутки в стране было проведено 5356 молекулярных (ПЦР) и 177 антигенных тестов на на коронавирус.

14-дневный показатель заболеваемости составляет 222,8 случая на 100 тысяч населения.

Всего с начала пандемии в Литве Covid-19 заболели 205 385 человек.

Эстония:

За сутки скончались девять человек с коронавирусом - 93-летняя женщина, 83-летний мужчина, 82-летняя женщина, две 81-летние женщины, двое 74-летних мужчин, 51-летний мужчина и 50-летний мужчина. Всего в Эстонии скончались 719 человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1446,23 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 19,4% тестов.

За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни Covid-19, на больничном лечении находятся 693 пациента.