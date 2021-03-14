Вс, 14.03.2021
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Компания AstraZeneca

Фото ⟩ Таллиннский музыкант пошел работать в Covid-отделение: каждый день вижу полностью заполненные палаты

Музыканты договорились работать в больнице, пока ситуация не будет решена. ФОТО: Instagram/SilverLaas

"Уже целый год невозможно нормально выступать на сцене и, читая каждый день новости о ситуации в стране и особенно в больницах, я думал, что я мог бы сам сделать, чтобы помочь", - пишет в соцсетях участник группы Traffic Сильвер Лаас. Эти размышления привели его в Covid-отделение Ида-Таллиннской центральной больницы, передает Rus.Postimees.

Лаас пишет, что он уже неделю вместе с музыкантом Йонасом Маттиасом Сарапуу работают в коронаотделении Ида-Таллиннской центральной больницы, где их основными рабочими заданиями являются передача в лабораторию различных анализов и всевозможные текущие задания, будь то принести пациентам одежду или отсортировать ящики с медицинскими средствами.

"Мы договорились с больницей, что будем работать пока ситуация не разрешится , поскольку это напрямую связано с нашей обычной работой. Когда вновь разрешат концерты, опустеют и больницы", - написал Лаас.

"Когда читаешь в различных соцсетях теории заговора, что якобы этой болезни не существует и больницы пустые, становится грустно, поскольку я каждый день вижу, что больничные палаты полностью заполнены", - добавил он.

Лаас говорит, что он и Сарапуу также были вакцинированы.

Музыкант пожелал всем здоровья, а также призвал задуматься, что каждый из нас сам еще может сделать, чтобы вместе как можно быстрее преодолеть трудную ситуацию.

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