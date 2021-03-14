Фото ⟩ Таллиннский музыкант пошел работать в Covid-отделение: каждый день вижу полностью заполненные палаты

Лаас пишет, что он уже неделю вместе с музыкантом Йонасом Маттиасом Сарапуу работают в коронаотделении Ида-Таллиннской центральной больницы, где их основными рабочими заданиями являются передача в лабораторию различных анализов и всевозможные текущие задания, будь то принести пациентам одежду или отсортировать ящики с медицинскими средствами.

"Мы договорились с больницей, что будем работать пока ситуация не разрешится , поскольку это напрямую связано с нашей обычной работой. Когда вновь разрешат концерты, опустеют и больницы", - написал Лаас.

"Когда читаешь в различных соцсетях теории заговора, что якобы этой болезни не существует и больницы пустые, становится грустно, поскольку я каждый день вижу, что больничные палаты полностью заполнены", - добавил он.

Лаас говорит, что он и Сарапуу также были вакцинированы.