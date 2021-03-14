Вс, 14.03.2021
Несмотря на настойчивые усилия по увеличению поставок, AstraZeneca должна с сожалением сообщить об уменьшении запланированных поставок вакцин от Covid-19 в Европейский союз. Компания AstraZeneca
Компания AstraZeneca
1

ВЛ-ТБ/ДННЛ будет участвовать в выборах в 36 краях и городах

Райвис Дзинтарс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) планирует участвовать в предстоящих выборах в самоуправления в 36 краях и городах государственного значения, сообщила специалист партии по связям с общественностью Лайма Мелкина.

На предстоящих выборах ВЛ-ТБ/ДННЛ стартует в 17 списках в Видземе, в семи списках в Курземе и Земгале, а также в пяти списках в Латгале.

Председатель партии Райвис Дзинтарс отметил, что на последних выборах ВЛ-ТБ/ДННЛ получило наибольшее количество мандатов среди всех партий, или 166. 

В нескольких краях кандидатами в мэры будут действующие председатели дум. В Сигулде это будет Угис Митревич, в Смилтене - Эдгар Авотиньш, в Тукумсе - Нормунд Речс, в Талси - Сандра Петерсоне и в Огре - Эгил Хелманис.

По словам Мелкиной, хотя приоритеты разных краев и городов отличаются, основное внимание будет уделяться экономичному, эффективному, основанному на сотрудничестве управлению, поддержке различных групп, особенно семей с детьми и престарелых, качественному образованию и культуре, развитию бизнеса и инфраструктуры в краях.

В этом году выборы в самоуправления пройдут на новых административных территориях, и после выборов в Латвии будет 42 самоуправления вместо прежних 119. 

НАВЕРХ
Back