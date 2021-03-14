Видео ⟩ Еда будущего? Финские ученые создали шницель "из воздуха"

Этот продукт называется "солейн". Его делают в миниатюрном биореакторе из углерода, водорода, кислорода и азота. Из таких же элементов состоит белок. Учёные говорят, что процесс создания солейна похож на спиртовое брожение. В смесь из водорода, углекислого газа и микроэлементов помещают водородоокисляющие бактерии.

Food made out of thin air. That is what Finnish startup Solar Food is offering as an alternative to meat and milk https://t.co/Ze68Ohaemi pic.twitter.com/NXeAlArzQm — Reuters (@Reuters) March 10, 2021

По словам разработчиков, процесс создания "Солеина" требует гораздо меньше ресурсов, чем производство мяса или, например, молока.

Микроорганизму не нужен сахар. Вместо него в ферментёр поступают маленькие пузырьки водорода и углекислого газа. Углекислый газ выделяют из атмосферы с помощью специальной технологии, а водород получают расщепляя воду электричеством.

Микроорганизмы производят продукт, который потом высушивают и превращают в муку, напоминающую по вкусу пшеничную. Её можно добавлять в различные продукты.