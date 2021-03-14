Вс, 14.03.2021
Как минимум должен быть объявлен мораторий на любые облегчения ограничений, мы не можем пойти дальше и открыть больше отраслей, которые способствуют большему количеству контактов между людьми. Это необходимо предотвратить. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Видео ⟩ Еда будущего? Финские ученые создали шницель "из воздуха"

Иллюстративное фото ФОТО: pexels.com

Финский стартап Solar Foods приготовил шницель из кислорода, азота, углерода и водорода. Компания, в чьей лаборатории произвели искуственное мясо, обещает накормить такими шницелями из воздуха все человечество начиная с 2023 года, пишет "Дождь".

Этот продукт называется "солейн". Его делают в миниатюрном биореакторе из углерода, водорода, кислорода и азота. Из таких же элементов состоит белок. Учёные говорят, что процесс создания солейна похож на спиртовое брожение. В смесь из водорода, углекислого газа и микроэлементов помещают водородоокисляющие бактерии.

По словам разработчиков, процесс создания "Солеина" требует гораздо меньше ресурсов, чем производство мяса или, например, молока. 

Микроорганизму не нужен сахар. Вместо него в ферментёр поступают маленькие пузырьки водорода и углекислого газа. Углекислый газ выделяют из атмосферы с помощью специальной технологии, а водород получают расщепляя воду электричеством.

Микроорганизмы производят продукт, который потом высушивают и превращают в муку, напоминающую по вкусу пшеничную. Её можно добавлять в различные продукты.

Компания Solar Foods получила почти €25 млн субсидий от государства и частных фондов и планирует вывести свою продукцию на рынок в начале 2023 года.

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