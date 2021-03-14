Видео ⟩ В Москве задержали бегающего голым по Красной площади мужчину
В субботу, 14 марта, на Красной площади за перфоманс "Сон смешного человека" задержали художника Илью Качаева. Мужчина расхаживал у Кремля в голом виде, сообщает "ОВД-инфо".
В субботу, 14 марта, на Красной площади за перфоманс "Сон смешного человека" задержали художника Илью Качаева. Мужчина расхаживал у Кремля в голом виде, сообщает "ОВД-инфо".
In #Moscow, #Russia, performance artist Ilya Kachayev performed "The Dream of a Ridiculous Man" in Red Square.— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 14, 2021
He ran across the square naked to show what a happy man looks like on a planet of disappointed people. He was later detained by the police.pic.twitter.com/4Tn7dEy8Wj
Качаев около здания ГУМа разделся догола и бегом отправился по Красной площади по направлению к собору Василия Блаженного. Следом за ним бросились бежать сотрудники полиции. Акциониста задержали и увезли на полицейском автомобиле.
По информации журналистов ресурса, организатора перфоманса принудительно госпитализировали в психиатрическую лечебницу.
Как сообщает "ОВД-Инфо", Качаев проводил перформанс в рамках, по его словам, "очень вольной" интерпретации рассказа Фёдора Достоевского, желая продемонстрировать противостояние человека как части природы и государства.