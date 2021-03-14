Вс, 14.03.2021
У них очень необычные симптомы: кровотечение, тромбы и низкий уровень тромбоцитов. Сигурд Хортемо, старший врач Лекарственного департамента Норвегии
Сигурд Хортемо, старший врач Лекарственного департамента Норвегии
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Видео ⟩ В Москве задержали бегающего голым по Красной площади мужчину

ФОТО: Скриншот с видео

В субботу, 14 марта, на Красной площади за перфоманс "Сон смешного человека" задержали художника Илью Качаева. Мужчина расхаживал у Кремля в голом виде, сообщает "ОВД-инфо". 

Качаев около здания ГУМа разделся догола и бегом отправился по Красной площади по направлению к собору Василия Блаженного. Следом за ним бросились бежать сотрудники полиции. Акциониста задержали и увезли на полицейском автомобиле.

По информации журналистов ресурса, организатора перфоманса принудительно госпитализировали в психиатрическую лечебницу. 

Как сообщает "ОВД-Инфо", Качаев проводил перформанс в рамках, по его словам, "очень вольной" интерпретации рассказа Фёдора Достоевского, желая продемонстрировать противостояние человека как части природы и государства.

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