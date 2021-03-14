История успеха в Латгале: многодетная семья выкупила усадьбу. Сколько это стоило?

Они планируют привести здание в порядок и сохранить его подлинный вид. Это настоящая история успеха для этого края, сообщает Latvijas Radio.

По словам местной жительницы Анны Данчи, Салнавская усадьба и парк, занимающие почти 8 гектаров площади, - настоящая гордость Салнавы. Одноэтажный особняк находится в самом центре села. До недавнего времени половина здания использовалась для нужд волости и местной школы.

По словам Данчи, внутри здания сохранились некоторые интересные объекты интерьера: "Внутри сохранились две настоящие изразцовые печи. Правда, многое было переделано, адаптировано под требования детского сада. Конечно, предстоит еще много работы, чтобы привести все в порядок. Работы необходимо провести как по устройству фундамента, так и по устройству кровли. Это одноэтажное здание, построенное в стиле неоклассицизма, это не большая усадьба, скорее такая усадьбочка", - говорит местная жительница.

Семья, купившая усадьбу, признается, что покупка была достаточно спонтанной - по словам Айи Дзиеркале, это, скорее, возможность вернуться в родные края ее супруга Язепа.

"Мой муж из Салнавы. Он жил здесь с детства. И наши первые пятеро детей тоже родились в Салнаве. 1

Еще год назад мы и вовсе не планировали покупать усадьбу, мы просто ремонтировали наш сельский дом, а потом администрация волости обратилась к мужу с предложением о покупке усадьбы. Мы были единственными участниками этого аукциона, и теперь мы хозяева. Каждую свободную минуту мы едем сюда. Каждые выходные из Елгавы, где мы живем, мы едем в Латгале. Муж уже ждет, когда сможет расслабиться и пожить в деревне. Да, у нас есть идея вернуться сюда", - рассказывает Айя.

Она говорит, что у них большая семья и в усадьбе как раз хватит места для всех: "Прежде всего мы хотим привести здание в порядок. Наверно, мы подошли к тому возрасту, когда важно навести порядок в небольшой частичке Латвии. У нас очень большая семья, и мы сами могли бы жить в усадьбе", - подчеркивает хозяйка усадьбы.

"Интересно, что последней хозяйкой здесь была Катрина, и мое имя при крещении тоже Катрина. Это такое объединяющее звено. Во-вторых, у нее было девять детей, и у меня девять, а также приемные дети", - добавила Дзиеркале.

В последние годы в Латгале, как и во всей Латвии, закрывается все больше школ, и найти хозяина для больших пустующих зданий совсем непросто. По словам исполнительного директора Карсавской краевой думы Тома Воркалиса, сейчас главное - даже не цена собственности, а возможность предотвратить обрушение.

"Мы пытались продать здание, и Салнаву можно назвать одной из историй успеха, потому что здание купили местные жители", - говорит Воркалис. 1