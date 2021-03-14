Массовая вакцинация ⟩ Места есть, следующая задача - есть ли персонал?

Поиски конкретных бригад по вакцинации начались только в последние дни второй недели марта - с поспешного объявления.

По оценкам Бюро вакцинации, этим центрам потребуется около 700 медицинских работников, в основном медсестры и фельдшеры. 2

Именно в этом секторе особенно остро ощущается нехватка специалистов.

Министерство здравоохранения намеревалось решить эту проблему дополнительными силами, обучая вакцинации против Covid-19 врачей, которые планово не занимаются вакцинацией, но готовы выполнять эту работу. Курсы начались 11 марта,

но пока интерес невысок - на них подали заявки около 100 человек, а ожидания Минздрава доходили до пятисот. 2

Еще одна потенциальная проблема заключается в том, что трудно найти персонал уже для начавшейся вакцинации. Например, в Рижской Восточной больнице, где вакцинируют несколько сотен в неделю, а при массовой вакцинации цель - 2500, технических помощников найти удалось, но, по словам заведующей поликлиникой больницы Сармите Дзене, лишь чудом нашли одну медсестру, хотя необходимо четыре. Кроме того, по масштабам массовой вакцинации Восточная больница станет лишь небольшим пунктом.

При вакцинации семь дней в неделю по 16 часов в день, по оценке Бюро вакцинации, общая мощность вакцинации должна составить более 150 000 вакцинированных человек в неделю, в Риге - даже до 20 тысяч вакцинированных в одном пункте.

Хотя 9 марта представители Бюро вакцинации заявили правительству, что конкурс объявит Национальная служба здравоохранения, в то время там еще не знали об этом обязательстве; ясность пришла позже, и 11 марта был объявлен выбор поставщиков услуг с крайним сроком 15 марта. Результаты с разбивкой обещаны до утра 17 марта.

По мнению Бюро вакцинации, для массовой вакцинации должен привлекаться частный сектор, так как крупные больницы не смогут выделить персонал для этих целей.

Однако четкого сигнала о том, что он будет нужен, частный сектор долго не получал. 2

Председатель правления Veselības centru apvienība ​Стелла Лапиня признала, что только в последние дни роль частных поставщиков медицинских услуг в процессе вакцинации стала более ясной. "До сих пор у меня было ощущение, что этим займутся семейные врачи и крупные больницы, но теперь к нам начинают обращаться. В принципе, мы были готовы раньше. Мы написали планы, подумали о людях, и мы готовы. (...) Будем ждать процедуры отбора, когда будет открытие, поймем, куда ехать", - говорит она.

Нехватку ясности подтверждает и председатель правления Veselības centrs 4 Марис Ревалдс. "Эти дополнительные ресурсы - это не только медсестры, которые уже довольно загружены, это также, например, подологи, многие из которых имеют медицинское образование, косметологи с медицинским образованием и даже помощники радиологов, которые также занимаются выполнением сложных манипуляций, например, введением внутривенных катетеров. Поскольку у нас достаточно квалифицированного персонала, это ресурсы, которые мы концентрируем прямо сейчас", - говорит он.

Тем не менее Бюро вакцинации не видит большого риска в вопросах комплектации бригад для вакцинации. "Это зависит от поставщика услуг. Но я могу привести один пример из одного конкретного муниципалитета, где муниципалитет обратился к школьным медсестрам, которые могли бы подключиться. Следовательно, в этот процесс вовлечены и местные органы власти. Вот почему для нас так важно завершить этот конкурс как можно скорее, чтобы мы могли определить эту ситуацию с каждым поставщиком услуг вакцинации и при необходимости начать дополнительные действия для ее обеспечения", - говорит руководитель бюро Эва Юхневича.