Фото ⟩ Звезды в гостях у Ивлеевой, празднование Масленицы и ужасы от Ксении Собчак
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости провели выходные. Узнайте, у кого еще, кроме Насти Ивлеевой, в эти дни был день рождения.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости провели выходные. Узнайте, у кого еще, кроме Насти Ивлеевой, в эти дни был день рождения.
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Сергей Жуков показал, как отпраздновал Масленицу
Регина Тодоренко снова на съемках
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13 марта супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отметила свой день рождения
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Эмоциональная встреча Евгения Чичваркина
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Фантастический образ Иры Смелой. Согласны?
Максим Фадеев немного ниндзя
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А Катерина Шпица встретилась с Аленой Свиридовой
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Кристину Асмус замучила жажда?
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