С тех пор как Владимир Путин пришёл к власти в 2000 году, в России наблюдались несколько волн народных волнений. В 2005 году пожилые граждане протестовали против пенсионной реформы, а в 2011-2012 годах тысячи москвичей выходили на демонстрации против явно сфальсифицированных выборов, благодаря которым Путин вернулся на президентский пост после недолгого периода работы премьер-министром. В ходе всех этих событий Путин доказал, что он политически пуленепробиваем.

Однако сейчас страну охватила новая волна протестов, и есть веские причины полагать, что на этот раз всё может быть иначе. Путин становится всё более репрессивным и невосприимчивым к общественному мнению. Запершись в изолированных дворцах, он превратился, по выражению оппозиционного лидера Алексея Навального, в "деда в бункере". Несмотря на покушение Кремля на его жизнь в прошлом году, Навальный недавно опубликовал полный обвинений документальный фильм, в котором утверждается, что Путин направил свои незаконные доходы на строительство огромного секретного дворца на берегу Чёрного моря.