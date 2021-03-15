Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Василиса Володина - один из лучших российских экспертов в области астропрогнозов. Ее простые, но действенные советы помогают достичь успеха в любой из сфер жизни.
Василиса Володина - один из лучших российских экспертов в области астропрогнозов. Ее простые, но действенные советы помогают достичь успеха в любой из сфер жизни.
"Астрособытий на грядущие дни предостаточно - ингрессия Меркурия в Рыбы и куча разнородных аспектов, так что ощущение восточного базара посетит каждого.
Но особенно громко слышны такие голоса судьбы:
Начинать все это можно уже сейчас", - так вкратце описала астролог эту неделю на своей странице в Instagram. А эксперты dailyhoro.ru на основании ее прогноза дали рекомендации представителям всех знаков Зодиака.
Овнам предстоит много неприятных встреч с завистниками и недоброжелателями. Больше всего стоит опасаться дрязг в понедельник, ведь это опасный день, когда Меркурий перейдет в знак Рыб, потеряв большую часть своей позитивной энергии.
Финансовая сфера жизни у Овнов будет в упадке, поэтому с понедельника лучше заняться домашними делами и поменьше тратиться на что-то ненужное. Не стоит заниматься работой безответственно, между делом, в спешке. Это не приведет к решению проблем.
Тельцам, чтобы стать или остаться везунчиками, не нужно лезть из кожи вон.
Людям этого знака стоит быть бдительными, ведь на этой неделе можно доверять лишь себе и самым близким людям.
Звезды хотят, чтобы Тельцы давали только те обещания, которые реальны и выполнимы. Конец недели хорош для планирования свадеб, общения с семьей. Тельцы могут почувствовать острую нехватку ласки, добра и тепла. Нужно оставить на время дела и посвятить себя близким.
Большое внимание людям этого знака стоит уделять работе и бизнесу. Первый и второй дни недели для Близнецов будут полны неурядиц. В конце недели полезно будет отправиться в романтическое путешествие, сходить на свидание. Одиноким Близнецам удастся познакомиться с интересным человеком. В целом это время энергетического спада, но проблемы временны. В конце этого периода Близнецы будут способны свернуть горы.
Это прекрасное время для любых обновлений - как малых, так и крупных. Очень полезно будет общаться с дальними родственниками, старыми друзьями. Одиноких Раков в середине недели может ожидать интересное знакомство, с которого начнется головокружительный роман.
В конце недели могут быть неожиданные расходы. Нужно не терять голову и быть внимательнее в обращении с наличностью.
Вселенная будет помогать Ракам. Интуиция этих людей поможет им распознавать знаки Вселенной вплоть до субботы, до начала упадка Венеры.
Львам удастся на этой неделе изменить свою судьбу. В будние дни желательно быть осторожнее, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать закон. Выходные лучше освободить под личные дела, релаксацию. Львам стоит заранее сказать всем, что в субботу и воскресенье они недоступны. Также людям этого знака можно задуматься над долгосрочными планами. Можно пересмотреть расходы, расставить иначе приоритеты. Собеседования и переговоры лучше отложить.
У Дев начинается период, благоприятный для любовных приключений. Полезно будет заняться шопингом, обновлением гардероба и внешности. Многих Дев ожидают приятные яркие моменты, эмоции, приключения. Всем, кто состоит в отношениях, стоит делиться со второй половинкой своими эмоциями и впечатлениями. Что касается работы, то в период с 15 по 21 марта лучше не полагаться на коллег. Придется потрудиться как следует, но награда не заставит себя ждать.
Жизнь Весов может очень круто измениться. Неделя благоприятна для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье, избавиться от вредных привычек. Возможны случайные встречи с бывшими любовными партнерами и старыми друзьями. Таким людям лучше не рассказывать о своих планах на будущее.
Не исключено, что придется решать семейные проблемы. Все получится, если не раздражаться без повода.
С незнакомыми людьми лучше держать дистанцию. От них будет исходить много проблем.
У Скорпионов ввиду упадка Меркурия могут начаться финансовые проблемы. Лучше ограничить расходы и тратиться осмотрительнее. Нежелательно покупать дорогостоящую технику и недвижимость. Это отличная неделя для прогулок со второй половинкой, детьми, встреч с родными и близкими. Удача улыбнется тем, кто постоянно в разъездах. Тем, кто сидит в офисе, полезна будет смена обстановки.
Стрельцам стоит почаще говорить о чем-то приятном. На этой неделе лучше как можно больше времени посвящать общению с друзьями. Это поднимет настроение, испорченное делами и работой.
Стрельцам предстоит неделя перемен. Реагировать на изменения во всех сферах лучше без нервов, спокойно.
Очень полезно будет доверять шестому чувству, принимать лишь взвешенные решения. Амбициозные Стрельцы смогут круто изменить свою жизнь. Не нужно бояться трудностей.
Это очень благоприятный период для поездок. В будние дни полезно будет проводить время за рулем, а на выходных лучше побыть дома. Звезды и планеты принесут новые возможности для самореализации. У Козерогов будет много новых идей. Работа и бизнес потребуют максимального внимания. Выходные лучше посвятить полноценному отдыху.
Водолеям стоит с самого начала недели зарядиться позитивной энергией. Неделя грозит конфликтами.
Не нужно остро реагировать на критику в свой адрес. В словах окружающих людей будет доля истины.
Желательно не подписывать никаких важных бумаг и отказаться от командировок. Свободное время лучше посвящать общению с друзьями, родственниками. Полезно будет навестить родителей. В конце недели нужно будет заняться домашними делами.
На этой неделе Рыбы смогут начать новую жизнь, преобразить ее до неузнаваемости. Для сохранения хорошего настроения лучше как можно меньше общаться с незнакомцами. Возможно, что в начале недели придется работать в режиме полной загрузки. Рыбам нужно проявлять максимум активности, следить за здоровьем, теплее одеваться. Пока что не стоит совершать дорогостоящих приобретений, сорить деньгами. Нужно подождать, пока энергетика успокоится.