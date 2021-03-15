Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

"Астрособытий на грядущие дни предостаточно - ингрессия Меркурия в Рыбы и куча разнородных аспектов, так что ощущение восточного базара посетит каждого.

Но особенно громко слышны такие голоса судьбы:

Рациональности станет еще меньше, а фантазий еще больше. Следим, чтобы критическое мышление не покинуло нас начисто.

Жажда слиться с коллективом в едином порыве усиливается. Ищите вдохновения и озарений в командной деятельности, долой одиночество.

Шансы реализовать задуманное в соответствии с генеральным планом, "без выкрутасов", возрастают.

А вот реализовать свою сексуальность можно будет в двойном размере и не без выкрутасов.

Начинать все это можно уже сейчас", - так вкратце описала астролог эту неделю на своей странице в Instagram. А эксперты dailyhoro.ru на основании ее прогноза дали рекомендации представителям всех знаков Зодиака.

Овен

Овнам предстоит много неприятных встреч с завистниками и недоброжелателями. Больше всего стоит опасаться дрязг в понедельник, ведь это опасный день, когда Меркурий перейдет в знак Рыб, потеряв большую часть своей позитивной энергии.

Финансовая сфера жизни у Овнов будет в упадке, поэтому с понедельника лучше заняться домашними делами и поменьше тратиться на что-то ненужное. Не стоит заниматься работой безответственно, между делом, в спешке. Это не приведет к решению проблем.

Телец

Тельцам, чтобы стать или остаться везунчиками, не нужно лезть из кожи вон.

Людям этого знака стоит быть бдительными, ведь на этой неделе можно доверять лишь себе и самым близким людям. 4

Звезды хотят, чтобы Тельцы давали только те обещания, которые реальны и выполнимы. Конец недели хорош для планирования свадеб, общения с семьей. Тельцы могут почувствовать острую нехватку ласки, добра и тепла. Нужно оставить на время дела и посвятить себя близким.

Близнецы

Большое внимание людям этого знака стоит уделять работе и бизнесу. Первый и второй дни недели для Близнецов будут полны неурядиц. В конце недели полезно будет отправиться в романтическое путешествие, сходить на свидание. Одиноким Близнецам удастся познакомиться с интересным человеком. В целом это время энергетического спада, но проблемы временны. В конце этого периода Близнецы будут способны свернуть горы.

Рак

Это прекрасное время для любых обновлений - как малых, так и крупных. Очень полезно будет общаться с дальними родственниками, старыми друзьями. Одиноких Раков в середине недели может ожидать интересное знакомство, с которого начнется головокружительный роман.

В конце недели могут быть неожиданные расходы. Нужно не терять голову и быть внимательнее в обращении с наличностью. 4

Вселенная будет помогать Ракам. Интуиция этих людей поможет им распознавать знаки Вселенной вплоть до субботы, до начала упадка Венеры.

Лев