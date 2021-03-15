Фото и видео ⟩ Кошка поймала и принесла в дом крайне редкую птицу

Аэлийта Синиярв, которая живет в городе Кярдла на острове Хийумаа, однажды утром неожиданно обнаружила в своем домашнем саду удивительную птицу.

"Это было 6 марта в 9 часов. Я вышла из комнаты посмотреть погоду и присела на скамейку на лестнице. Я была в своих мыслях и вдыхала свежий весенний воздух... И повернув голову, я заметила лежащего на тротуаре голубого зимородка", - рассказала Синиярв.

Яркая птица сразу привлекла внимание. Она лежала на боку. Женщина взяла птицу в руки, чтобы осмотреть ее, и, к счастью, не заметила никаких повреждений или крови. "Я видела во дворе нашу кошку, она хороший охотник, хорошо ловит мышей и крыс", - добавила Синиярв.

ФОТО: Aeliita Sinijärv

Она думает, что во двор птицу принесла их кошка Кяби. "Наша кошка, хороший хищник, не причинила ему вреда. Она принесла свою добычу, чтобы показать нам, и пришла сама разделить радость".

Птицу внесли в комнату и согрели в ладонях. "Потом пришел сын и сказал, что голубой зимородок - большая редкость и находится под охраной. Он немедленно позвонил в Общество защиты животных и орнитологу", - сказала Синиярв.

Птицу поместили в коробку и напоили водой. Через некоторое время она оживилась и начала летать по комнате. "Сначала ее глаза были тусклыми, но потом начали светиться и в них снова затеплилась жизнь".

Сын отвез птицу на осмотр в Эстонское общество дикой природы, где орнитолог ее окольцевал. "Орнитолог сказал, что не видел таких зимородков 20 лет. Это большая редкость, на Хийумаа они обычно оказываются во время миграции".