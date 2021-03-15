Пн, 15.03.2021
При вакцинации семь дней в неделю по 16 часов в день, по оценке Бюро вакцинации, общая мощность вакцинации должна составить более 150 000 вакцинированных человек в неделю, в Риге - даже до 20 тысяч вакцинированных в одном пункте. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Нидерланды останавливают использование вакцины AstraZeneca

Иллюстративное фото ФОТО: FRED TANNEAU / AFP

Нидерланды стали еще одной страной, которая прекратила использование вакцины Covid-19, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов вакцины, сообщает BBC.

Согласно заявлению правительства, использование вакцины в Нидерландах приостановлено как минимум до 29 марта.

Прекращение использования вакцины AstraZeneca следует рассматривать как меру предосторожности.

Аналогичное решение было принято Ирландией в воскресенье, 14 марта, в ответ на сообщения об образовании тромбов у некоторых взрослых, получивших вакцину.

Дания, Норвегия, Болгария, Исландия и Таиланд также приостановили использование вакцины AstraZeneca.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало расследование случаев образования тромбов. Однако в агентстве подчеркивают, что ожидаемые выгоды от AstraZeneca по-прежнему перевешивают потенциальные риски.

Между тем Всемирная организация здравоохранения заявила, что в настоящее время нет доказательств того, что AstraZeneca представляет повышенный риск образования тромбов.

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