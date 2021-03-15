Нидерланды останавливают использование вакцины AstraZeneca

Согласно заявлению правительства, использование вакцины в Нидерландах приостановлено как минимум до 29 марта.
Прекращение использования вакцины AstraZeneca следует рассматривать как меру предосторожности.
Аналогичное решение было принято Ирландией в воскресенье, 14 марта, в ответ на сообщения об образовании тромбов у некоторых взрослых, получивших вакцину.
Дания, Норвегия, Болгария, Исландия и Таиланд также приостановили использование вакцины AstraZeneca.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало расследование случаев образования тромбов. Однако в агентстве подчеркивают, что ожидаемые выгоды от AstraZeneca по-прежнему перевешивают потенциальные риски.
Между тем Всемирная организация здравоохранения заявила, что в настоящее время нет доказательств того, что AstraZeneca представляет повышенный риск образования тромбов.