Нидерланды останавливают использование вакцины AstraZeneca

Согласно заявлению правительства, использование вакцины в Нидерландах приостановлено как минимум до 29 марта.

Прекращение использования вакцины AstraZeneca следует рассматривать как меру предосторожности.

Аналогичное решение было принято Ирландией в воскресенье, 14 марта, в ответ на сообщения об образовании тромбов у некоторых взрослых, получивших вакцину.

Дания, Норвегия, Болгария, Исландия и Таиланд также приостановили использование вакцины AstraZeneca.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало расследование случаев образования тромбов. Однако в агентстве подчеркивают, что ожидаемые выгоды от AstraZeneca по-прежнему перевешивают потенциальные риски.