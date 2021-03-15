Дома двух футболистов ПСЖ ограбили во время матча. Их семьи были дома

По информации источника, в момент ограбления семьи футболистов находились дома и были взяты в заложники. Во время матча спортивный директор парижской команды Леонардо передал эту информацию главному тренеру клуба Маурисио Почеттино, который заменил Ди Марию на 62-й минуте.

Почеттино проводил Ди Марию до раздевалки и вернулся назад. Покинув стадион, Ди Мария срочно отправился домой к своей семье.

RMC Sport сообщил, что ограбление было "очень жестоким". В то же время Le Parisien сообщает, что родные футболиста были в другой части дома и вообще ничего не услышали.

Также сообщается, что ограблению во время матча подвергся и дом родителей защитника парижан Маркиньоса, их также удерживали в заложниках. Бразилец отыграл все 90 минут, так как об этом стало известно уже после игры.

За последние два года от грабителей также пострадали другие футболисты "ПСЖ": Серхио Рико, Тьяго Силва, Эрик Шупо-Мотинг.

Матч "ПСЖ" и "Нанта" завершился со счётом 1:2. За гостей отличились Рандаль Коло Муани и Моузес Саймон. Единственный гол за парижан забил Юлиан Дракслер.