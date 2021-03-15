Дома двух футболистов ПСЖ ограбили во время матча. Их семьи были дома
В воскресенье, 14 марта, дома футболистов французского "ПСЖ" Анхеля Ди Марии и Маркиньоса были ограблены во время матча 29-го тура чемпионата с "Нантом".
В воскресенье, 14 марта, дома футболистов французского "ПСЖ" Анхеля Ди Марии и Маркиньоса были ограблены во время матча 29-го тура чемпионата с "Нантом".
По информации источника, в момент ограбления семьи футболистов находились дома и были взяты в заложники. Во время матча спортивный директор парижской команды Леонардо передал эту информацию главному тренеру клуба Маурисио Почеттино, который заменил Ди Марию на 62-й минуте.
Почеттино проводил Ди Марию до раздевалки и вернулся назад. Покинув стадион, Ди Мария срочно отправился домой к своей семье.
RMC Sport сообщил, что ограбление было "очень жестоким". В то же время Le Parisien сообщает, что родные футболиста были в другой части дома и вообще ничего не услышали.
Также сообщается, что ограблению во время матча подвергся и дом родителей защитника парижан Маркиньоса, их также удерживали в заложниках. Бразилец отыграл все 90 минут, так как об этом стало известно уже после игры.
За последние два года от грабителей также пострадали другие футболисты "ПСЖ": Серхио Рико, Тьяго Силва, Эрик Шупо-Мотинг.
Матч "ПСЖ" и "Нанта" завершился со счётом 1:2. За гостей отличились Рандаль Коло Муани и Моузес Саймон. Единственный гол за парижан забил Юлиан Дракслер.
"ПСЖ" после 29 матчей набрал 60 очков и занимает второе место в чемпионате Франции, а "Нант" с 27 очками идёт на 18-м месте. Лидером Лиги 1 является "Лилль" - 63 очка.