Covid-19: в Литве смягчают ограничения
С понедельника, 15 марта, в Литве возобновляют работу все магазины, у которых есть отдельный вход с улицы, музеи и галереи.
С понедельника, 15 марта, в Литве возобновляют работу все магазины, у которых есть отдельный вход с улицы, музеи и галереи.
В школы возвращаются более тысячи учеников начальных классов в трех школах Вильнюса, а при обеспечении тестирования учеников и педагогов накопительным методом в ближайшее время контактное обучение должно возобновиться более чем 60 учреждениях страны.
В магазинах на одного клиента должна выделяться площадь не менее 20 кв. м либо должен обслуживаться один клиент.
Из соображений безопасности билеты в музеи, галереи и экспозиционные пространства могут распространяться только электронным способом. На одного посетителя должно приходиться не менее 30 кв. м площади, посетители смогут приходить не более чем по двое, исключение применяется к членам одной семьи.
Ограничения в рамках второго карантина в Литве были введены с 7 ноября, позднее они стали более строгими, а в середине декабря был введен контроль над передвижением между самоуправлениями. В конце февраля правительство продлило карантин до конца марта.
Ранее в феврале с определенными ограничениями в Литве была разрешена работа парикмахерских и салонов красоты, а также мелких промтоварных магазинов.