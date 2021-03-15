Covid-19: в Литве смягчают ограничения

В школы возвращаются более тысячи учеников начальных классов в трех школах Вильнюса, а при обеспечении тестирования учеников и педагогов накопительным методом в ближайшее время контактное обучение должно возобновиться более чем 60 учреждениях страны.

Также смогут работать все киоски, за исключением находящихся на рынках.

В магазинах на одного клиента должна выделяться площадь не менее 20 кв. м либо должен обслуживаться один клиент.

Из соображений безопасности билеты в музеи, галереи и экспозиционные пространства могут распространяться только электронным способом. На одного посетителя должно приходиться не менее 30 кв. м площади, посетители смогут приходить не более чем по двое, исключение применяется к членам одной семьи.

В понедельник, 15 марта, правительство Литвы планирует рассмотреть вопрос о снятии ограничений на передвижение между самоуправлениями.

Ограничения в рамках второго карантина в Литве были введены с 7 ноября, позднее они стали более строгими, а в середине декабря был введен контроль над передвижением между самоуправлениями. В конце февраля правительство продлило карантин до конца марта.