За сутки в Литве 249 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 1281

Литва

За минувшие сутки было проведено 2895 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 219 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 223,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 205 644 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3410 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 6886 смертей.

Первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 253 609 человек, обеими дозами - 98 924 человека.

Эстония

За минувшие сутки проанализированы 5960 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 1281 тест (21,5%), скончались девять человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1465,26 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 19,5 процента тестов.

За сутки в больницах открыли 73 новых историй болезни Covid-19, на больничном лечении 711 пациентов.