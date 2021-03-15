Пн, 15.03.2021
Исчезновение Сары при столь ужасающих обстоятельствах - самый страшный кошмар для любой семьи. Думаю, жителям Лондона важно знать, что подобные похищения женщин на наших улицах происходят крайне редко. Крессида Дик, глава лондонской полиции
Крессида Дик, глава лондонской полиции
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В Латвии вакцинировано уже более 35 000 пенсионеров из приоритетной группы старше 70 лет

Иллюстративное фото ФОТО: MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP/Scanpix

Продолжая процесс вакцинации, на прошедшей неделе всего было вакцинировано более 11 000 сеньоров из приоритетной группы старше 70 лет. В целом в Латвии вакцинировано уже более 35 000 пенсионеров.

Из всех пенсионеров, получивших вакцину, 35% находятся в Риге, 26% в рижском регионе, 26% в Курземе, 19% в Латгалии, по 12% в Видземе и Земгале.

Министерство здравоохранения призывает жителей Латвии подать заявку на вакцинацию от Covid-19 по телефону 8989, на сайте manavakacina.lv или у своего семейного врача, так как именно регистрация позволит оперативно планировать работу по вакцинации в апреле, когда Латвия планирует получить большее количество вакцин против Covid-19.

Для жителей с необратимыми функциональными нарушениями и для тех, кто по медицинским причинам не может попасть в лечебное учреждение, есть возможность подать заявку на выездную вакцинацию по месту жительства. Жители или обслуживающие их лица могут подать заявку на вакцинацию по месту жительства двумя способами:

- позвонив семейному врачу (также это может быть звонок самого семейного врача пациенту)

- позвонив 8989 (если житель уже подал заявку на вакцинацию через manavakcina.lv или 8989, необходимо повторно связаться по телефону 8989, чтобы указать необходимость выезда и точный адрес).

Вакцинация формирует иммунитет от заболевания, вызванного Covid-19 и защищает от тяжелого течения болезни. Опыт в других странах, где уже реализована широкая вакцинация общества, свидетельствует о том, что все зарегистрированные на данный момент в Европейском Союзе вакцины показывают равноценную эффективность, предотвращая тяжелый ход болезни от Covid-19 и госпитализацию.

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