В Латвии вакцинировано уже более 35 000 пенсионеров из приоритетной группы старше 70 лет

Из всех пенсионеров, получивших вакцину, 35% находятся в Риге, 26% в рижском регионе, 26% в Курземе, 19% в Латгалии, по 12% в Видземе и Земгале.

Министерство здравоохранения призывает жителей Латвии подать заявку на вакцинацию от Covid-19 по телефону 8989, на сайте manavakacina.lv или у своего семейного врача, так как именно регистрация позволит оперативно планировать работу по вакцинации в апреле, когда Латвия планирует получить большее количество вакцин против Covid-19.

Для жителей с необратимыми функциональными нарушениями и для тех, кто по медицинским причинам не может попасть в лечебное учреждение, есть возможность подать заявку на выездную вакцинацию по месту жительства. Жители или обслуживающие их лица могут подать заявку на вакцинацию по месту жительства двумя способами:

- позвонив семейному врачу (также это может быть звонок самого семейного врача пациенту)

- позвонив 8989 (если житель уже подал заявку на вакцинацию через manavakcina.lv или 8989, необходимо повторно связаться по телефону 8989, чтобы указать необходимость выезда и точный адрес).