В воскресенье вакцину от Covid-19 получили 64 человека

С понедельника по субботу на прошлой неделе были вакцинированы 14 704 человека, в том числе первую дозу прививки получили 14 592 человека, вторую - 112.

Количество вакцинированных жителей в системе NVD еще может увеличиться, потому что не все медики вносят данные в систему сразу после вакцинации.