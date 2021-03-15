Пн, 15.03.2021
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В Риге открылся первый магазин розничной сети Mere: его называют "русским Lidl"

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

13 марта в Риге на ул. Спилвес, 24а, открылся первый магазин крупной компании розничной торговли Mere, сообщил руководитель по развитию магазинов торговой сети Mere в Латвии Артем Волков.

ООО Latprodukti, представляющее сеть Mere в Латвии, планирует открыть в Латвии сеть магазинов и ищет помещения под аренду. Площадь магазинов составит 800-1200 кв. м. Магазины сети Mere являются одновременно и складами, где осуществляется продажа товаров с паллет. 

Mere обещает покупателям максимально низкие цены - на 20-30% ниже, чем в любом латвийском магазине.

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До 70% ассортимента магазина Mere составят продукты питания: молочные, мясные продукты, овощи, бакалея, полуфабрикаты, приправы, напитки, а 30% - непродовольственные товары: бытовая химия, промышленные товары, товары для дома и сезонные предложения.

В Литве уже работают девять магазинов Mere, планируется открыть  магазины этого бренда и в Эстонии. Торговая сеть насчитывает более 2000 магазинов и присутствует также в Германии, Польше, Сербии, Румынии, России, Казахстане, Беларуси. В России, Беларуси и Казахстане торговая сеть работает под брендом "Светофор". 

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