В Риге открылся первый магазин розничной сети Mere: его называют "русским Lidl"

ООО Latprodukti, представляющее сеть Mere в Латвии, планирует открыть в Латвии сеть магазинов и ищет помещения под аренду. Площадь магазинов составит 800-1200 кв. м. Магазины сети Mere являются одновременно и складами, где осуществляется продажа товаров с паллет.

Mere обещает покупателям максимально низкие цены - на 20-30% ниже, чем в любом латвийском магазине.

До 70% ассортимента магазина Mere составят продукты питания: молочные, мясные продукты, овощи, бакалея, полуфабрикаты, приправы, напитки, а 30% - непродовольственные товары: бытовая химия, промышленные товары, товары для дома и сезонные предложения.

В Литве уже работают девять магазинов Mere, планируется открыть магазины этого бренда и в Эстонии. Торговая сеть насчитывает более 2000 магазинов и присутствует также в Германии, Польше, Сербии, Румынии, России, Казахстане, Беларуси. В России, Беларуси и Казахстане торговая сеть работает под брендом "Светофор".