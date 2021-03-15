Пн, 15.03.2021
У них очень необычные симптомы: кровотечение, тромбы и низкий уровень тромбоцитов. Сигурд Хортемо, старший врач Лекарственного департамента Норвегии
Сигурд Хортемо, старший врач Лекарственного департамента Норвегии

Фото ⟩ В Эстонии грузовик, перевозивший новые автомобили, вылетел в кювет и перевернулся

Вчера, 14 марта, около 11 часов вечера в Пыльвамаа в районе Кийдярве в кювет вылетел грузовик, который вез в Россию новые Mercedes-Benz, сообщает Rus.Postimees.

Приехавшие на место аварии полицейские установили, что на дороге Пыльва - Реола водитель на скользкой дороге из-за неверно выбранной скорости потерял управление над автовозом с российскими номерами, пишет Tartu Postimees

Грузовик вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Водитель был трезв, и у него есть водительские права. Он не пострадал в ДТП. 

Авария не помешала движению. Ликвидацией последствий ДТП занимались и сегодня. 

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