Фото ⟩ В Эстонии грузовик, перевозивший новые автомобили, вылетел в кювет и перевернулся
Вчера, 14 марта, около 11 часов вечера в Пыльвамаа в районе Кийдярве в кювет вылетел грузовик, который вез в Россию новые Mercedes-Benz, сообщает Rus.Postimees.
Вчера, 14 марта, около 11 часов вечера в Пыльвамаа в районе Кийдярве в кювет вылетел грузовик, который вез в Россию новые Mercedes-Benz, сообщает Rus.Postimees.
Приехавшие на место аварии полицейские установили, что на дороге Пыльва - Реола водитель на скользкой дороге из-за неверно выбранной скорости потерял управление над автовозом с российскими номерами, пишет Tartu Postimees.
Авария не помешала движению. Ликвидацией последствий ДТП занимались и сегодня.