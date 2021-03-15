Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту

«Мы в начале долгого пути. Пилотный проект, реализованный на территории компании RUT, в настоящее время позволяет протестировать и оценить влияние автоматизированной и автономной системы пропусков на бизнес-процессы портовых терминалов. Значительные экономические и конкурентные преимущества для нас очевидны. В то же время, период пандемии Covid-19 показал, что автоматизированные бесконтактные решения не только более эффективны, но и намного безопаснее », - подчеркнул Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта, подтверждая планы Управления Свободного порта внедрить эту систему на всей портовой территории.

«Внедрение на терминале автоматизированной системы позволяет почти в три раза сократить время обслуживания одного грузовика - вместо прежних 45 минут грузовик находится в порту всего четверть часа. Мы значительно увеличиваем скорость перемещения грузов, а также обеспечиваем точность, прозрачность и контроль процессов. Выгода от внедрения автоматизированной системы очевидна, поэтому наша компания поставил перед собой цель – в течение пяти лет полностью автоматизировать и оцифровать все процессы, связанные с обработкой грузов, в том числе и железнодорожных», - сообщил Янис Касалис, исполнительный директор SIA «Rīgas Universālais termināls».

«Таким образом мы также решаем и вопросы, связанные с устойчивым развитием и окружающей средой. Мы подсчитали, что отказавшись от бумажных накладных только на нашем терминале мы смогли сэкономить минимум одну пачку бумаги формата А4 в день, то есть около 500 листов бумаги», - добавил Янис Касалис.

Проект автоматизированной и автономной системы портовых пропусков основан на внедрении единой онлайн-системы, в которой данные, введенные грузоотправителем, могут использоваться всеми сторонами, участвующими в логистической цепочке. Современные технологии на контрольно-пропускных пунктах и ​​портовых предприятиях - цифровые информационные знаки, детекторы для считывания номеров автомобилей и контейнеров, осевые весы, биометрические системы контроля доступа, порталы самообслуживания и другие решения позволят полностью автоматизировать процесс доставки грузов и прохода/въезда людей на территорию порта, от распознавания, контроля и пропуска на территорию порта, до процессов на портовом терминале – таких как взвешивание груза, обработка данных о грузе и доставка на нужный склад.

«Эта система представляет собой огромную сеть обмена данными, в которой, помимо Управления Рижского Свободного порта и портовых компаний, подразумевается участие многих других учреждений и организаций», - подчеркнул Виестурс Зепс. «В настоящее время мы создали совместную рабочую группу с Таможенным управлением СГД, Государственной пограничной службой, Продовольственной и ветеринарной службой, Латвийской морской администрацией, Латвийскими железными дорогами и другими организациями, участвующими в логистической цепочке грузовых перевозок, для определения общих требований к развитию системы, подходящих для всех вовлеченных сторон», отметил Председатель Правления.

Оцифрованный документооборот и автоматизация логистических процессов в Рижском порту не только увеличивают скорость обработки грузов, повышая их безопасность грузов и возможности контроля, но в то же время сокращает время простоя автотранспорта, уменьшает заторы в городе и связанные с ними выбросы выхлопных газов. Учитывая, что более полумиллиона грузовиков, десятки тысяч вагонов заезжают на территорию Рижского порта и покидают ее, а несколько тысяч судов ежегодно заходят в Рижский порт, автоматизация и оцифровка портовых процессов могут внести значительные изменения не только в жизнь порта и города Рига, но и всей страны.