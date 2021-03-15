Роналду обогнал Пеле по количеству голов за карьеру. Бразилец согласился и трогательно его поздравил

В воскресенье, 14 марта, "Ювентус" на выезде в рамках 27-го тура итальянской Серии А обыграл "Кальяри" со счётом 3:1. Все три гола туринской команды забил португалец Криштиану Роналду.

Таким образом, 35-летний нападающий забил 770 голов в профессиональной карьере и оторвался от Пеле (по подсчётам RSSSF, у бразильца 767, до этого матча они шли вровень).

"Какая же прекрасная у тебя карьера! Я очень тобой восхищаюсь - это ни для кого не секрет. Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я сожалею только о том, что не могу тебя сегодня обнять", - написал Пеле.

Другие статистические данные свидетельствуют о том, что Роналду обошёл Пеле ещё в январе, забив 758 голов в профессиональной карьере.

"Последние недели полнились новостями и статистикой, где меня объявляли лучшим бомбардиром в истории футбола, превзошедшим Пеле - 757 голов в официальных матчах. Я благодарен за это признание, но теперь настала пора объяснить, почему я не признавал тот рекорд до этого момента", - написал Роналду в своём Instagram.

"Моё вечное и безоговорочное восхищение мистером Эдсоном Арантисом ду Насименто [Пеле], а также уважение к футболу середины XX века побудило меня считать, что он забил 767 голов, учитывая 9 голов за сборную штата Сан-Паулу, а также один гол за армейскую команду как официальные", - отметил португалец.

"Мир изменился с тех пор, и футбол тоже изменился, но это не означает, что мы можем просто стереть историю ради наших интересов", - считает футболист.

"Сегодня, когда я достиг отметки в 770 официальных голов в карьере, в первую очередь обращаюсь к Пеле. В мире нет игрока, который бы не вырос на рассказах о его играх, его голах и достижениях. Я не исключение. По этой причине я полон радости и гордости, когда признаю голы, которые вывели меня на первое место в мировом списке бомбардиров, позволив превзойти рекорд Пеле, о чём я не мог и мечтать, когда рос на Мадейре".

Отметим, что с рекордом Роналду не согласны в Чехии. В местной ассоциации футбола утверждают, что лучшим бомбардиром в истории является австрийско-чешский форвард Йозеф Бицан, который играл в 1930-50-х и забил 821 гол в официальных матчах.