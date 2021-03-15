Депутаты требуют у Павлютса назвать расходы на газету о вакцинации

Она подчеркнула, что Минздрав запланировал существенные расходы на проведение информационных кампаний о вакцинации, в то время как на портале Manabalss.lv собрано более 18 тыс. подписей за ликвидацию бюро вакцинации.
"Расходы на газету о вакцинации обществу до сих пор не известны, и это нужно срочно исправить," - заявила Степаненко.
По ее мнению, эти траты являются нецелесообразными и нужно выяснить их размер, а также возможности отказа от них.
Депутаты хотят выяснить, сколько стоит разработка содержания, макета, печать и доставка газет о вакцинации адресатам, а также то, с какими подрядчиками заключены договоры и каковы возможности их расторжения.
Планируется, что в конце марта 825 тыс. латвийских домохозяйств получат газеты о вакцинации на русском и латышском языках, чтобы люди могли принять решение о вакцинации на основе достоверной информации, а не данных из непроверенных источников.