Пн, 15.03.2021
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Список ⟩ Объявлены номинанты на премию "Оскар"

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Американская академия кинематографических искусств и наук представила номинантов на 93-ю премию "Оскар". Список, который озвучили во время онлайн-трансляции, опубликовал The Hollywood Reporter.

"Лучший фильм":

  • "Отец" Флориана Зеллера;
  • "Иуда и черный мессия" Саки Кинга;
  • "Манк" Дэвида Финчера;
  • "Минари" Ли Айзека Чуна;
  • "Земля кочевников" Хлои Чжао;
  • "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел;
  • "Звук металла" Дариуса Мардера;
  • "Суд на чикагской семеркой" Аарона Соркина.

Лучшая актриса:

  • Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза");
  • Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей");
  • Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины");
  • Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников");
  • Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды").

Лучший актер:

  • Риз Ахмед ("Звук металла");
  • Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза");
  • Энтони Хопкинс ("Отец");
  • Гари Олдман ("Манк");
  • Стивен Ян ("Минари").

Лучший режиссер:

  • Томас Винтенберг ("Еще по одной");
  • Дэвид Финчер ("Манк");
  • Хлоя Чжао ("Земля кочевников");
  • Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды");
  • Ли Айзек Чун ("Минари").

Лучшая женская роль второго плана:

  • Мария Бакалова ("Борат 2");
  • Юн Е-джон ("Минари");
  • Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли");
  • Оливия Колман ("Отец");
  • Аманда Сайфред ("Манк").

Лучшая музыка:

  • "Пятеро одной крови";
  • "Манк";
  • "Минари";
  • "Новости со всех концов света";
  • "Душа".

Лучший мультфильм:

  • "Вперед";
  • "Душа";
  • "Легенда о волках";
  • "Путешествие на Луну";
  • "Барашек Шон: Фермагеддон".

Лучший иностранный фильм

  • "Еще по одной";
  • "Лучшие дни";
  • "Коллектив";
  • "Человек, который продал свою кожу";
  • "Куда ты идешь, Аида?".

Лучший адаптированный сценарий:

  • "Борат 2";
  • "Отец";
  • "Земля кочевников";
  • "Одна ночь в Майами";
  • "Белый тигр".

Лучший оригинальный сценарий:

  • "Иуда и черный мессия";
  • "Минари";
  • "Девушка, подающая надежды";
  • "Звук металла";
  • "Суд над чикагской семеркой".

Лучший актер второго плана:

  • Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой");
  • Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия");
  • Лакит Стэнфилд ("Иуда и черный мессия");
  • Пол Раджи ("Звук металла");
  • Лесли Одом мл. ("Одна ночь в Майами").

Лучший документальный фильм:

  • "Коллектив";
  • "Лагерь калек";
  • "Время";
  • "Крот";
  • "Мой учитель-осьминог".

Лучшая работа оператора

  • "Манк";
  • "Иуда и черный мессия";
  • "Земля кочевников";
  • "Суд над чикагской семеркой";
  • "Новости со всех концов света".
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