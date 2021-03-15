Список ⟩ Объявлены номинанты на премию "Оскар"
Американская академия кинематографических искусств и наук представила номинантов на 93-ю премию "Оскар". Список, который озвучили во время онлайн-трансляции, опубликовал The Hollywood Reporter.
Американская академия кинематографических искусств и наук представила номинантов на 93-ю премию "Оскар". Список, который озвучили во время онлайн-трансляции, опубликовал The Hollywood Reporter.
"Лучший фильм":
Лучшая актриса:
Лучший актер:
Лучший режиссер:
Лучшая женская роль второго плана:
Лучшая музыка:
Лучший мультфильм:
Лучший иностранный фильм
Лучший адаптированный сценарий:
Лучший оригинальный сценарий:
Лучший актер второго плана:
Лучший документальный фильм:
Лучшая работа оператора