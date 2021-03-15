Первый блок БелАЭС вновь включили в энергосеть страны

"В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, до 5 апреля на первом энергоблоке планируется провести испытания реакторной установки как в стационарном режиме, так и динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня мощности", - сообщили в Минэнерго.

Блок был планово отключен от сети 10 марта для "исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня".

"Данный вид исследований необходим для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора", - подчеркивали в энергетическом ведомстве.

В предыдущий раз первый энергоблок блок отключали 20 февраля - для проведения "регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации". В сеть его включили 8 марта, после чего началось повышение мощности реакторной установки.

10 марта Минэнерго разъяснило причины частого включения и отключения блока. В министерстве напомнили, что первый блок станции находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации, который предусматривает последовательное освоение мощности реакторной установки (75-90-100% от номинальной мощности) с проведением испытаний, "включая режим с отключением от сети и плановой остановкой блока".

"Это необходимо для того, чтобы тщательно протестировать все системы и оборудование и подтвердить проектные показатели их надежности и безопасности, - говорилось в разъяснении. - Специалисты исследуют нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора, поведение реакторной установки в различных сценарных условиях, выполняют комплексные испытания систем внутриреакторного контроля, опробуют режим полного обесточивания блока, проводят и другие важные исследования".

В Минэнерго подчеркнули, что этап опытно-промышленной эксплуатации "занимает определенный период". В энергетическом ведомстве обратили внимание на то, что на первом блоке "285 тысяч единиц различного оборудования и технических узлов", и после отдельных испытаний требуются "технологические перерывы для проведения осмотра и оценки эффективности функционирования систем, их корректировки при необходимости".

"Эта работа выполняется поэтапно, в том числе с отключением энергоблока, - пояснили в министерстве. - Так делают и в других странах, где строятся АЭС. Специалисты должны полностью убедиться в том, что абсолютно все системы и оборудование будут работать в соответствии с проектом. Безусловно, по результатам пусконаладочных работ по отдельным элементам систем и оборудования требуется дополнительная настройка. Для этого тестирование и проводится. Все должно работать четко и надежно, обеспечивая полную безопасность блока".

"К слову, из 394 запланированных испытаний этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке станции успешно завершены 259. Как видно, работы у специалистов еще немало, в том числе в режиме отключения от сети. Количество плановых остановок блока привязано к реализации программ испытаний. Такой подход соответствует международной практике", - заверили в Минэнерго.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй - на 78%).

Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания "АСЭ", входящая в структуру госкорпорации "Росатом".

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 13 января 2021 года блок вывели на 100-процентную мощность. Сейчас продолжается период его опытно-промышленной эксплуатации.

Первый блок планируется ввести в коммерческую эксплуатацию весной 2021 года, второй - в первой половине 2022 года.